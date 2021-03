Dónde va Casado

“El PP no está en su mejor momento”. Se lo dice José María Aznar a Jordi Évole en una larga entrevista. Lo confiesa el gran hombre del Partido Popular y el principal padrino de Pablo Casado. No hay capotes para el pupilo, no hay una defensa cerrada, no hay palabras cariñosas y de ánimo para el actual presidente del partido. Su cara lo dice todo.

El PP vive unos días de confusión, de sensación de desorientación. Muchos no consiguen entender el rumbo de Casado. Y mucho menos desde la debacle de las elecciones catalanas del pasado 14-F, donde cayó como una pesada losada el sorpasso de Vox a los populares en el Parlament.

Casado diseñó un plan esa noche, que no termina de gustar ni a muchos barones ni a sectores con mucho peso del partido. Por los dos lados, tanto para los más centristas como para los más extremos. La pregunta que se hacen muchos es a qué juega Casado. ¿Qué quiere hacer realmente? Por la noche reivindica el centro y por el día se levanta dando ‘palos’ a lo Vox en el Congreso a Sánchez. A una hora se presenta como la alternativa de Estado, da a entender que habrá pacto con el Gobierno para los órganos constitucionales, abraza el estilo Merkel… y al rato dinamita un gran acuerdo sobre el Poder Judicial. El proclamado giro al centro nunca termina de materializarse y la vuelta a la derecha más dura se descafeina al final.

Sus grandes apoyos áulicos en las primarias y al principio de su época en Génova 13 se desvanecen. Aznar ya no lo defiende y Esperanza Aguirre era muy clara hace unos días en TVE: “Tenemos que reflexionar, este giro al centro no nos ha permitido coger ni uno solo de los 30 escaños que ha perdido Cs. Es más, nosotros hemos perdido uno”. Sin olvidar los dardos de Cayetana Álvarez de Toledo: “Pablo Casado ha depositado las esperanzas que había depositadas en él”.