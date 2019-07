El letargo de julio o por qué los políticos son el segundo problema de los españoles

Resacón en la política española. Dolor de cabeza perpetuo. Sin solución, sin moverse nadie. Todos con sus historias, sus relatos, sus mismos argumentos. Se despide julio sin que se vislumbre un nuevo Gobierno. Y, mientras, la preocupación de los ciudadanos por nuestra clase dirigente alcanza su máximo histórico desde 1985.

Tras la investidura fallida del jueves y la ácida digestión del viernes, Moncloa dio por cerrada la puerta a un nuevo Gobierno de coalición. Ni hablar ya de la propuesta de tener ministros de Unidas Podemos. Y se empezó a poner todavía más foco y presión para que se facilite el Ejecutivo desde Ciudadanos o el PP a través de la abstención (que los socialistas llaman “patriótica”).

Pero en la derecha, que repite su sentido de Estado cada minuto, no ha surtido efecto. Dicen que no siente presión. Primero fue Albert Rivera (Cs) el que clamó otra vez su “no es no” en la reunión extraordinaria del Consejo de su partido. Y este martes lo ha hecho Pablo Casado: que ha disipado cualquier duda ante los suyos y les ha dicho en la Junta Directiva Nacional que no se abstendrá.

La derecha no se abstiene y reestructura sus ejércitos

De hecho estos dos líderes, y ante la marejada política que se avecina, han remodelado de manera exprés la cúpula de sus partidos. Todo preparado para los tiempos revueltos. Rivera se ha blindado ante las críticas de aquellos que quieren que se abstenga y ha ampliado la dirección con más fieles -y apartando a los pocos que quedan que le tosen-.

Y durante esta jornada Pablo Casado también ha reorganizado su dirección. El movimiento más claro: colocar a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso. No es una decisión baladí, representa al sector más duro, el estilo más agresivo contra Pedro Sánchez. Esto hace olvidar ese supuesto camino al centro emprendido tras el batacazo del 28-A. Asimismo, ha colocado a la navarra Ana Beltrán como ‘número tres’ y ha ascendido a Pablo Montesinos en el área de Comunicación. Y también sube a los altares del departamento de Política Territorial a Antonio González Terol. Un año después de su nombramiento, ha limpiado definitivamente de marianismo la calle Génova.

En un giro irónico los populares se han preguntado que a lo mejor es Sánchez el que se tendría que abstener si hubiera un pacto entre Casado y Rivera. Frases más para desactivar al PSOE que realidad futura.