Polonia y el ataque a los derechos de las mujeres

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Zbigniew Ziobro, ministro de Justicia polaco.

En 2012, Polonia firmó el Convenio, que ratificó tres años después. En Varsovia gobernaba entonces una coalición centrista. El actual ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, que hace unos años ya criticó el Convenio y que dice ahora que incluye “elementos dañinos”, acaba de anunciar la presentación de un documento para preparar la renuncia al tratado. Miles de mujeres polacas han salido a protestar por las calles de Varsovia. No vamos a dejarlas solas.

El Convenio de Estambul es el único instrumento jurídico internacional de carácter vinculante para combatir la violencia de genero contra mujeres y niñas. Recordamos así en estos días aquellas palabras, siempre vigentes, de Beauvoir cuando insistía en la necesidad de permanecer vigilantes en relación a los derechos adquiridos. El ataque a los derechos de las mujeres es un síntoma del retroceso del Estado de derecho, la punta de lanza de una regresión que en el marco de la UE no es tolerable ni debería ser negociable.

Sin embargo, no hablamos solo de la firma. Hablamos de una ratificación aún pendiente en Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Hungría y República Checa, pero también de la urgente implementación en cada uno de los Estados Miembros que ya lo han ratificado. Desde el Parlamento Europeo trabajamos por una aplicación vinculante y un seguimiento preciso de las disposiciones del Convenio, que implican una visión integral de tolerancia cero y lucha contra la violencia de género que va desde la persecución del delito hasta la atención a las víctimas, pasando por la organización de los servicios sociales imprescindibles para esa atención e incluye la violencia física, psicológica y sexual.

Es, por tanto, inasumible que un país del club comunitario, que se supone que participa de los valores humanos y democráticos que impregnan los Tratados y normas de la UE, quiera dar un paso atrás en algo que se reconoce como una violación de derechos humanos, y que considera a los Estados responsables si no actúan de manera adecuada en cuatro capítulos: primero, prevenir la violencia, proteger a las víctimas y perseguir a los agresores. Segundo, sensibilizar a la sociedad para que no alimente las culturas de tolerancia de la violencia. En tercer lugar, coordinar la acción de todos los organismos y servicios oficiales, y, por último, recoger datos estadísticos sobre las diferentes formas de violencia contra la mujer.

Polonia, por cierto, está entre la decena de países de la UE que no cuenta con datos fiables de violencia de género porque no dispone de estadísticas desagregadas por sexo, ni de las víctimas ni de los agresores, y homologar datos –como todo el mundo puede entender― es clave en las políticas de prevención. Estamos luchando precisamente para que sea obligatorio contestar las preguntas de la encuesta de Eurostat, porque en este momento no hay obligación de hacerlo. Eso sí que es dañino, ministro Ziobro. Estamos, por tanto, trabajando desde el Parlamento Europeo por la ratificación e implementación de Estambul y por abogando por que la Comisión Europea ponga en marcha un plan contra la violencia de género, especialmente tras el dramático incremento sufrido en los meses de confinamiento por la pandemia.

El debate en torno a la condicionalidad democrática en el fondo de reconstrucción nos evidencia una realidad fundamental, casi ontológica: la UE como proyecto nace de las cenizas de la guerra para defender la paz, la dignidad, la libertad y el Estado de derecho. Cuando callamos y/o cedemos a las regresiones en los derechos de las mujeres, que no son sino derechos humanos, quien pierde es la democracia. No podemos ceder ante Estados con forma de democracia y sustancia autocrática que va recortando los derechos fundamentales a través de las propias instituciones.