Por qué la crisis política en Portugal no es un espejo para España

Portugal va a elecciones anticipadas. La imposibilidad de aprobar el presupuesto para 2021 ha llevado a una convocar los comicios dos años antes de lo esperado, tras la última cita con las urnas de octubre de 2019. El primer ministro, el socialista Antonio Costa, no ha sido capaz de cosechar los apoyos necesarios entre los partidos de izquierda que, desde que decidió gobernar en solitario, han sido su muleta parlamentaria para lograr mayorías. Ahora queda pelear por mantener la mayoría del bloque progresista, en un escenario en el que los liberales y, sobre todo, los ultraderechistas, ganan espacio y aspiran a ser llave de Gobierno con la derecha.

Vecindad aparte, siempre se han tratado de trazar paralelismos entre Portugal y España en cuanto al camino seguido por los socialistas de un lado y del otro de la frontera y, también, por el papel de la izquierda más a la izquierda, Unidas Podemos aquí, el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista allá. Los dos bloques han acabado sacando a la derecha del poder, los dos han sido referentes europeos de Ejecutivos progresistas, los dos han pasado por pactos y crisis, pero las diferencias en este momento son notables. Las peculiaridades del caso portugués se quedan pasando la raya.

De dónde venimos

Durante los dos últimos años, Portugal ha estado gobernado por el Partido Socialista de Costa, en solitario. Sin embargo, como en 2019 sólo logro 108 escaños de los 230 que componen el parlamento, se ha visto forzado a gobernar con acuerdos puntuales con las fuerzas más progresistas. Fue su elección, tras haber firmado un acuerdo para la legislatura previa con Bloco (18 escaños ahora) y los comunistas (12), la famosa geringonça.

Ahora quiso ser más autónomo y, por ahora, no le habían ido mal del todo las cosas, sacando adelante las legislaciones fundamentales. No obstante, estos años han estado plagados de tensiones y conflictos, que han terminado en ruptura al negarse el Partido Socialista a pactar los presupuestos con estas dos formaciones. Decía que sus exigencias eran demasiado severas. La izquierda, por su parte, dice que es Costa el que no ha tenido empeño en debatir y que ha tomado la postura “radical” de convocar elecciones, cuando se podían haber evitado con más diálogo.

Es la primera vez que unos presupuestos no salen adelante desde la recuperación de la democracia en Portugal.

El fondo de la cuestión

Hay consenso en señalar que Portugal ha avanzado en los social de la mano de Costa y sus alianzas, estables o puntuales, con la izquierda, por lo que había cierta satisfacción por ese flanco. Pero era insuficiente, dicen los críticos. “El país necesita de señales claras para la solución de problemas como los salarios bajos”, justificó en el Parlamento el líder de los comunistas, Jerónimo de Sousa. El combate a la pobreza, las pensiones o el IVA de la energía son algunas cuestiones que indicó, por su parte, Catarina Martins, al frente del Bloque.

Aún con la geringonça rota, la izquierda siempre había conseguido mantener un consenso respecto a los presupuesto, tanto en 2019 como en 2020. ¿Tan malas eran estas nuevas cuentas, tan alejadas de sus postulados? No, pero la coyuntura permitía ir más allá, no se ha hecho y ha dolido, explica Laura Borges, investigadora política de la Universidad del Algarve. “Estamos en un momento de recuperación, tras la pandemia de coronavirus. Van a llegar las ayudas del fondo europeo y es momento de reactivar la economía. Cuando no hay, no hay, pero cuando hay opción de tener euros y destinarlos a una política y no ha otra, se acentúan las diferencias ideológicas. Estos partidos entienden que se podría haber ido más lejos y no se ya hecho y por eso acusan al Gobierno de conservadurismo y falta de diálogo”, añade.

Está, además, el factor más prosaico: el del cálculo electoral. “Creo que ha habido cierto error en ese punto. Se ha estirado la cuerda y se han mantenido posiciones muy recias por ambos lados, hasta que el consenso ha sido imposible. Defiendo que aún había margen para el entendimiento, porque a ninguno le va bien ir de nuevo a elecciones, pero a veces hay gestos y planteamientos de los que ya no se puede volver atrás”, ahonda.