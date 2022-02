¿Qué es el 'greenwashing' y la taxonomía europea?: las claves del etiquetado verde de la nuclear y el gas

JEAN-PHILIPPE KSIAZEK via AFP via Getty Images

Planta nuclear en Francia.

La Comisión Europea ha mantenido su propuesta y ha otorgado a la energía nuclear y el gas la etiqueta de energías verdes, desoyendo así el rechazo de algunos países como España o Austria, que ya ha anunciado que tratará de anular la decisión en el Tribunal de Justicia europeo.

En su propuesta, la Comisión ha decidido que estas inversiones reciban el permiso de construcción antes de 2045 y que también se considere sostenible al gas natural siempre que provenga de energías renovables o tenga bajas emisiones en 2035.

El “acto delegado” adoptado por la Comisión entrará en vigor en 2023 si en cuatro meses, ampliables a seis, no se reúne una mayoría de bloqueo. Para ello será necesaria la oposición de 20 países que representen al menos el 65% de la población de la UE o que lo rechace la mitad del pleno de la Eurocámara (353 diputados). Mientras llega ese momento, cabe explicar algunos conceptos que surgen de esta medida y atender a las principales claves.

¿Qué es la taxonomía europea?

Se trata de un sistema de clasificación de actividades económicas ambientalmente sostenibles. Esta clasificación determina qué se considera sostenible y qué actividades lo son. Gracias a esta hoja de ruta los inversores tendrán más seguridad a la hora de invertir en actividades sostenibles.

Pero la taxonomía no afecta solo al sector energético, la taxonomía de la Comisión se desplegará también por otros sectores económicos como el forestal, el manufacturero, el transporte o la agricultura. Por el momento no tiene efectos prácticos todavía, pero pretende convertirse en una herramienta de vanguardia para orientar las inversiones hacia la transición ecológica porque “el dinero público no será suficiente”.

El objetivo es reducir las emisiones de CO2 en la UE en un 55% para 2030 respecto a 1990 como senda para descarbonizar la economía a mitad de siglo.

¿Qué es el greenwashing?

O también denominado en español ‘ecoblanqueo’. Es una práctica destinada a crear una imagen ilusoria sobre responsabilidad ecológica, un lavado de imagen verde a energías contaminantes. Es decir, las acciones destinadas por empresas que se preocupan por el medio ambiente, cuando sus actividades son perjudiciales.

¿Qué centrales serán sostenibles para Bruselas?

Bruselas ha decidido que “hay un papel para las inversiones en gas y nuclear en la transición energética” con el objetivo de “abandonar lo más rápidamente posible las fuentes de energía altas en emisiones de carbono como el carbón”, según fuentes europeas.

Sin embargo, no todas las inversiones en estas energías recibirán el sello verde. El Ejecutivo comunitario considera sostenibles las centrales nucleares con permiso de construcción en la Unión Europea antes de 2045 y las plantas de gas que emitan menos de 270 gramos de CO2 por kilovatio hora hasta 2031 o menos de 100 gramos en el conjunto de su vida útil.