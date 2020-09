Qué es la guerra cultural

“Los hijos no son propiedad de nadie”, zanjó la ministra de Educación, Isabel Celáa . La batalla estaba servida. Medios y redes no hablaron de otra cosa. Los partidos se tuvieron que posicionar públicamente y las razones que esgrimieron unos y otros no hicieron más que reafirmar las opiniones preexistentes de los ciudadanos. “La política es una lucha por definir qué problemas son más graves y cuáles menos y por intervenir en esos problemas para solucionarlos”, ahonda Íñigo Errejón.

Esas batallas también atraen a la ultraderecha porque le permiten bloquear a los adversarios con quienes compite electoralmente. El ensayista José María Lassalle, quien fue secretario de Estado de Cultura con Mariano Rajoy, entre 2011 y 2016, y de Agenda Digital, entre 2016 y 2018, cree que estas cuitas “interesan a quienes buscan que una parte importante de la sociedad que responde a patrones conservadores, que tiene todavía una visión moral de cómo debe organizarse la sociedad, esté en shock y, por tanto, desestabilizada emocionalmente y proyectando una tensión que tiene consecuencias electorales. Esto cautiva a la derecha y al centroderecha al incorporar elementos reaccionarios que dificultan las capacidades políticas del centroderecha para ser alternativa”.

El exsecretario de Estado popular cree que existe una afrenta al liberalismo político. “Hay una disidencia cultural por parte de un electorado conservador en el sentido más reaccionado del término que considera que los consensos liberales construidos en Europa y en Occidente desde el New Deal y la Segunda Guerra Mundial son una manera de castrar las virtudes que deben acompañar a una democracia. Es un argumento repetido y reiterado por parte de la derecha más conservadora y reaccionaria en la mayor parte de los países occidentales. El objetivo es desestabilizar un modelo democrático que no encaja con sus planteamientos. En democracia no se resuelven los conflictos con un voto más sobre otro. Es decir, articulando una mayoría. La democracia, al menos para el liberalismo, es mucho más. Implica un mecanismo deliberativo; entender que, como decía Isaiah Berlin, uno no tiene una verdad detrás que trate de imponer a los otros, sino todo lo contrario: el liberalismo relativiza la propia verdad, porque entiende que la democracia lo que aporta no es un mecanismo de resolución de conflictos sobre la base de la mayoría, sino sobre la base de una metodología que implica negociación, empatía, tolerancia, pluralismo y toda una estructura institucionalizada que contribuye a ello”.

Qué temas abren una disputa y quién los pelea

Hay dos cuestiones clave para entender cómo se construyen las guerras culturales. La primera es qué asuntos se cuelan en el campo de combate y la segunda es quién lucha en él. “Cualquier tema sobre el cual puede haber una disputa es un tema político. Cuando los temas no se politizan significa que se quedan como están. A menudo, alguien politiza un tema porque no está satisfecho con cómo sucede la cosa. Si nadie lo hubiera politizado resulta que nadie podría haberse quejado y ese tema podría no haberse transformado. La esclavitud en EEUU durante mucho tiempo no fue un tema político, así que quienes la sufrían, la sufrían en silencio. Solo cuando se politizó se pudo cambiar. A menudo, cuando alguien dice que hay un tema que no se debe politizar lo que está diciendo es: sobre eso no discutamos, dejémoslo tal y como está”, explica Íñigo Errejón. El líder de Más País dice que también participan en la batalla “quienes no bajan a la arena política reconociéndose como políticos pero que hacen trabajo político como los intelectuales, opinadores, generadores de noticias”… La libran todos los ciudadanos en el día a día dentro de sus posibilidades o de los altavoces que tengan”.

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, referente ideológico para un sector de la derecha y de su propio partido, el PP, está convencida de que se debe dar plantar cara a la izquierda en el terreno de las ideas. “La principal razón por la que hay que dar la batalla ideológica es porque en España los comunistas no están vistos como unos totalitarios y gente que no son democrática, mientras que el nazismo, que ya no existe, es considerado por todo el mundo como asesino y un peligro público... Yo, que he sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, vi como Mauricio Valiente, un teniente de alcalde de [Manuela] Carmena, tenía puesto en su despacho oficial un retrato de Lenin. ¡A nadie se le ocurre tener un retrato de Hitler! Y mató a más gente que a Hitler”, se queja.