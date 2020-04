Cómo saber si lo que siento es coronavirus o ansiedad

SAM THOMAS VIA GETTY IMAGES

SAM THOMAS VIA GETTY IMAGES

“Quizás estés pensando demasiado en las noticias, en las dificultades económicas o te preocupe no encontrar los suministros que necesitas”, comenta. “¿Alguna vez has tenido ansiedad? Si es así, ¿se parece lo que sientes ahora a lo que sentiste en el pasado?”.

Si eres capaz de tranquilizarte y mantener la respiración estable durante varios minutos, probablemente no tengas coronavirus.

“La falta de aire que provoca el COVID-19 se va intensificando de forma gradual y puede ser un peligro para la vida durante horas o días si no recibes atención médica”, explica Sarah Johnson, jefa de medicina de Landmark Recovery .

Otra forma de comprobar qué tal estás es hablar, explica Anthony Freire, director clínico y fundador del Soho Center for Mental Health Counseling . Freire señala que lo peor del virus son los problemas respiratorios que provoca.

“Posiblemente sientas otros síntomas que no estarían presentes durante un ataque de ansiedad: tos seca, dolores, cansancio y congestión”, señala la terapeuta Ibinye Osibodu-Onyali .

FIZKES VIA GETTY IMAGES

FIZKES VIA GETTY IMAGES

Cómo gestionar la ansiedad por el coronavirus

Lo primero de todo es entender que no estás solo y que es completamente normal sufrir ansiedad en una situación así.

“Sin ansiedad, igual dejas de aislarte socialmente y te pones en peligro”, señala Osibodu-Onyali. “Cuando te encuentras en una situación nueva, es totalmente normal estar alerta. La ansiedad aparece por todas las incógnitas que sientes: todavía no hay medicamentos para el COVID-19, no se sabe cuándo va a acabar el aislamiento y nunca has vivido una pandemia”.