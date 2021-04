Sofagate, fuero y huevo: anécdota y categoría

Las enmiendas aprobadas en este pleno de abril constituyen desde ese momento el mandato de negociación del Parlamento Europeo para la inmediata negociación interinstitucional con el Consejo —trílogos— y mejoran notablemente el texto de la Comisión, Se llamará Certificado Covid 19 de la UE, deberá respetar el estándar europeo de protección de datos (minimización de los datos requeridos, necesidad, proporcionalidad, no almacenamiento), gratuito (free of charge), temporalmente acotado (un año, y tras su revisión, veremos), no discriminatorio (limitación de propósito: que no para ningún otro uso interno ni laboral), y los Estados deberán abstenerse de introducir medidas restrictivas adicionales (ante la fatiga de pandemia, basta de cuarentenas y restricciones de acceso).

Sí, ya sé que es un instrumento limitado: parte del trabajo obligado consistente en explicar su carácter limitado (no es un “pasaporte”) y limitado (un año). Pero mejora el actual paisaje de fragmentación negativa y discriminatoria y ofrece un escenario europeo, coordinado y coherente para la luz al final del túnel y el restablecimiento de la libre circulación y Schengen. Dos premisas son esenciales: confianza mutua entre los Estados; y confianza individual en la ciudadanía para animarse a volver a reservar billetes y volver a emprender la aventura de viajar de la que hoy tantos se retraen por miedo a medidas disuasorias y discriminatorias, a la inseguridad jurídica, a costes inasumibles sobre pruebas prohibitivas. Será bueno en primer término para trabajadores transfronterizos y estacionales, pero también para la recuperación del turismo. De ahí el apremio de aprobarlo “antes del verano” —aprobación definitiva por el Parlamento Europeo en el pleno de junio en Bruselas en trámite de su “primera lectura”—, para que no sea una catástrofe como lo fue el de 2020.

Pero en el debate central con el Consejo (con presidencia rotatoria de Portugal) y la Comisión Europea sobrevoló (aunque no fue un punto explícito de la agenda) un episodio menos chusco de lo que a primera vista haya podido parecer —el llamado Sofagate— sobre el que se han hecho correr ríos de tinta y controversia en las últimas semanas. Porque en este incidente diplomático en Ankara no solo hay cuestiones de “fuero” (qué estatus y representación se confiere a cada una de las autoridades que encarnan las Instituciones de la arquitectura de la UE, y qué prelación, prioridad o equiordenación —esto es, igualdad de rango— ha de reconocerles cuando comparecen juntas), sino cuestiones de “huevo” (la idoneidad de la actual arquitectura de la UE para asegurar una interlocución respetada y eficiente en todos los foros y arenas de la globalización). De vez en cuando la política confirma el viejo adagio por el cual lo inesperado adquiere proporciones indelebles, y lo simbólico deviene profundamente político. Es el caso. Un supuesto incidente de protocolo suscita reflexiones de mayor calado.

A partir de la situación vivida en Ankara con ocasión de la visita conjunta de Charles Michel, presidente del Consejo de la UE, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, se desataron las críticas contra Turquía y la “humillación” infligida a la UE en la persona de VDL. He escrito en más de una ocasión cómo Turquía —que, no se olvide, es todavía a estas alturas, formalmente candidata a la adhesión a la UE— se erige desde hace tiempo en uno de esos rarísimos objetos de amplio consenso en las filas y bancadas del PE: desde la extrema a derecha hasta la izquierda radical, todos los grupos ejecutan en conjunto una partitura coral y una polifonía de implacable denuesto de la deriva autoritaria y reislamizadora de Turquía impuesta con altivez por el presidente Erdoğan, alejando a su país, cada día un poco más (ya lo está, definitivamente) de toda expectativa verosímil de recuperar (no digamos de “avanzar”) la senda europea y europeísta que exigirían los protocolos de la negociación que se pusieron en marcha hace ya 20 años. Y, sin embargo, aún así, no deja de sorprender que, ante la escena del Sofagate, las opiniones europeas se hayan ensañado con Turquía, como si fuese la única responsable del desaguisado perpetrado.