Soy periodista en un país donde nos asesinan

Tras los más de 10 años que llevo siendo periodista he visto cómo los rostros de la gente se transforman cuando respondo a la pregunta “¿a qué te dedicas?”. Mientras que hace una década, cuando me inicié como editora de una revista de investigación, las personas reaccionaban afables y la mayoría sonreía al escuchar “soy periodista”, esto cambió con el tiempo mientras la violencia contra comunicadores arreciaba.

De acuerdo con cifras de este organismo nacional, en 19 años en México han matado a 153 periodistas. El 2019, primer año de la Sdministración del presidente López Obrador, ha sido el año más mortal para ejercer el periodismo en este país latinoamericano.

Organizaciones internacionales que contabilizan los comunicadores asesinados, como Reporteros Sin Fronteras, colocan al país con nueve casos por encima de Afganistán. Derivado de esto, México fue considerado el país sin un conflicto armado más letal para ejercer la profesión de periodismo. Mientras a nivel mundial esto ha encendido niveles de alerta, el Gobierno mexicano parece ignorarlo.

La recomendación de “tener cuidado” que escuchaba entre mis allegados y conocidos respecto a lo que mi profesión implicaba en un país como este, se convirtió en una reacción de pavor. Por primera vez en mi vida escuché a alguien decirme: “Ya no te dediques a esto”.

Al escucharlo sentí una profunda tristeza al percatarme que la profesión que más requiere el mundo y la que por años ha sido la más noble y que ha aportado a la construcción del tejido social y luchado por la justicia es hoy una amenaza de muerte en México.

El periodismo ha sido mi vida y mi pasión desde que era una adolescente. A una corta edad ya sabía a lo que me dedicaría. Mi decisión carrera fue refrendada cuando estudiaba en Buenos Aires, Argentina. Y hoy, después de 10 años de iniciarme en este oficio al que le he dedicado mi vida, mi tiempo, mi energía y todo el amor y la pasión, no concibo dedicarme a otra cosa (como me recomendó mi familiar).

Sin embargo, ya no reporteo de la manera que antes lo hacía. Y no aceptarlo sería mentir.

Voltear por encima del hombro y observar a la gente que me rodea es menester, casi un tic. Vivo en constante temor de aceptar que el reportaje en el que estaré trabajando podría ser el último de mi vida. Que las voces de los periodistas en México se acallan a balazos sin consecuencia alguna y bajo el resguardo impune de un Gobierno que hace caso omiso ante esta preocupante situación. De los 13 periodistas que han sido abatidos este año ningún caso se ha esclarecido.

“Esa podría ser yo”, pienso.