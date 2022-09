El Supremo de India avala el aborto para mujeres solteras y en caso de violación conyugal

ALBERTO PIZZOLI via Getty Images

ALBERTO PIZZOLI via Getty Images

La corte, que ha tomado una decisión histórica, ha indicado así que considera inconstitucional la distinción entre una mujer soltera y una casada a la hora de solicitar someterse a esta práctica. “Los beneficios de esta ley deben extenderse a ambas”, han indicado los jueces DY Chandrachud, AS Bopanna y JP Bardiwala, según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso la cadena NDTV.

En este sentido, han hecho hincapié en que el estado civil de la mujer no puede “fomentar que esta sea privada del derecho al aborto, por lo que incluso las mujeres solteras tienen derecho a acceder a este en esas 24 primeras semanas”. La sentencia indica que las consecuencias de un embarazo no deseado “para el cuerpo y la mente de la mujer no pueden ser subestimadas”.