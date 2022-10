Todo lo que está mal en el vídeo del Colegio Mayor Elías Ahuja (y qué hacer con ello)

Jesus Hellin/Europa Press via Getty Images

Que el vídeo está cortado, que las chicas los defienden , que es una tradición arraigada entre colegios mayores, que eso no son hombres sino cuatro ‘locos’… El vídeo en el que residentes del Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid se desgañitan gritando “putas” , entre otras cosas, a las residentes del Colegio Mayor Santa Mónica ha generado lecturas para todos los gustos. Y del ‘qué barbaridad’ se ha pasado al ‘bueno, a ellas también les gusta’ en pocas horas; sin ser siquiera conscientes de que todo ello forma parte de una misma moneda llamada machismo.

Como ha señalado la ministra de Igualdad, Irene Montero , “no hace tantos años muchas mujeres decían ‘mi marido me pega lo normal’ cuando eran maltratadas por sus agresores”. Eso no quería decir que el maltrato fuera menos grave, sino que se había normalizado –y se normaliza– la violencia machista , pues se entendía que era ‘lo que tocaba’ si eras mujer.

— Irene Montero (@IreneMontero) September 29, 2022

Puede que estas alturas sea un tópico, pero los hombres también se verán beneficiados por esta educación –que no va contra ellos–, pues todos somos hijos del mismo patriarcado y esos roles de masculinidad tóxica también les perjudican (por otro lado, los colegiales del Elías Ahuja no son “monstruos” ni “enfermos”). Del mismo modo, ser mujer no equivale a estar libre de actitudes machistas, que pueden manifestarse hasta en la persona más feminista, ya que todos hemos mamado del mismo sistema hegemónico que perpetúa desigualdades.