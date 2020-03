4. Evita el fin de semana. Son siempre los peores días y ahora con el confinamiento también. “Viernes y sábado sí se nota que se llega a las 150 personas de aforo del establecimiento y tenemos que poner a gente fuera, pero no soy muy consciente de cuántas personas hay en la cola”, cuenta un empleado.

5. Si no hay un producto concreto, vuelve al día siguiente. No lo hagas más tarde: si ya no está en tienda es porque probablemente ese día ya se ha agotado. Hasta que no haya otro camión, no habrá más.

6. No pretendas encontrar productos más especiales. Se venden los de primera necesidad y eso se traduce en que hay menos variedad de un tipo de alimento. Piensa que ahora mismo en tienda disponen de 500 referencias más 1.000 productos frescos y hay 8.500 huecos vacíos.