Un jugador del Bayern da positivo en covid tras no vacunarse y el equipo le recorta el sueldo

El centrocampista del Bayern Múnich e internacional alemán Joshua Kimmich, de 26 años, ha dado positivo en covid, según han confirmado fuentes del club bávaro, en medio de la polémica que desde hace semanas rodea al jugador por rechazar vacunarse.

Kimmich estaba en cuarentena por haber estado en contacto con otra persona que dio positivo y por su condición de no vacunado, por lo que se perdió el partido liguero del pasado fin de semana contra el Augsburgo y también el partido de Liga de Campeones contra el Dinamo de Kiev, después de haber quedado fuera también de las convocatorias de los últimos tres partidos de la selección.

Un millón de euros menos en su cuenta

El Bayern Múnich, por su parte, dejó de pagarle el sueldo en los días en que no ha podido jugar por la cuarentena, de acuerdo con la regulación actual bávara para los no vacunados, promulgada el pasado 1 de noviembre. Según señala El País, el equipo ya descontó 380.000 euros del salario de Kimmich por no haber podido asistir a su puesto de trabajo durante una semana, a los que ahora se suman otros 760.000 euros de recorte por las dos semanas más que durará su ausencia de los entrenamientos, en el mejor de los casos.

La edición dominical del diario Bild afirmaba asimismo que otros cuatro jugadores del Bayern estaban en esa misma situación.

Kimmich es el único que ha admitido públicamente no haberse vacunado, pero se cree que lo mismo ocurre con Jamal Musiala, Serge Gnabry y Eric-Maxim Choupo Moting. Musiala y Gnabry habrían recibido al menos la primera dosis en los días pasados, según medios alemanes.

Los argumentos de Kimmich para no vacunarse tienen que ver con dudas personales con respecto a las vacunas existentes y temor a efectos secundarios a largo plazo.

El caso de Kimmich ha desatado un fuerte revuelo en Alemania. Las autoridades alemanas vienen instando a los no vacunados a inmunizarse en medio el incremento constante de casos de coronavirus.

Alemania acumula estas semanas un pico tras otro de contagios, con una incidencia semanal situada por encima de los 400 casos por 100.000 habitantes. La tasa de vacunados con la pauta completa se sitúa sobre el 70% de la población.