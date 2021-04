Un restaurante se convierte en noticia por su respuesta a un cliente que se quejaba de escasez

Un restaurante de Gijón se ha convertido en noticia en varios medios locales por la respuesta que le dio a un cliente que se quejaba de la escasez de sus raciones.

Todo sucedió en la popular plataforma TripAdvisor en septiembre del año pasado, aunque es ahora cuando diarios como La Nueva España o Faro de Vigo se hacen eco del rifirrafe.

El cliente puntuó con un uno sobre cinco al local y toda su opinión giraba en torno a que el producto era bueno pero la cantidad de comida muy escasa.

“El atún estaba bueno, escasísimo y carísimo, el entrecot frixe debe significar una reducción, pero de cantidad, de sabor normal, pero la ración mínima. ¿Si pides un entrecot, es entero no?”, empieza preguntándose.

El comensal admite que las setas, “fuera de carta”, estaban “buenas”, pero insiste en que el precio que pagaron por todo esto era “carísimo” y asegura que no utiliza otra palabra para “no ofender”.

“Pasamos de parrilla a ir de gourmet, pero solo en la cantidad y en el precio, para mí gusto nada recomendable...”, zanja el cliente en su opinión.

La réplica del restaurante es demoledora: dice que lo escrito pone de manifiesto que los clientes “no entendieron donde comieron”. “Nosotros no somos ese restaurante al que ustedes estarían contentos con la tripa llena de raciones abundantes y desproporcionadas”, subrayan.

“En todo momento os indicamos las cantidades de cada plato dejando claro que era poca comida para una mesa de seis personas... por ser parrilla no tenemos que cargar con ese perfil de clientes que queréis un tipo de comida que nosotros no tenemos...”, prosiguen.

Los dueños del restaurante afirman que a ellos les apasiona “la gastronomía” y “el producto” y que no trabajan con producto local lo que les hace más difícil “el tener todo perfecto”.

“Y aún así ustedes no lo valoráis comer atún rojo salvaje de almadraba de Barbate en el centro de Gijón... tendríais que saber valorar más la gastronomía y no las cantidades... y más en tiempos tan difíciles como estamos ahora mismo”, zanjan antes de rematar: “Antes de reservar en un restaurante enterarse que personalidad tiene el sitio y que podréis encontrar, no dedicarse a comparar con otras ofertas distintas”.