Una joven de 29 años rechaza una herencia de 4.000 millones de euros: "No quiero ser tan rica"

El diario ABC se ha hecho eco de su historia esta mañana . La abuela de la joven, Traudl, está en el puesto 687 de las personas más ricas del mundo que realiza la revista Forbes . Su idea era que su nieta heredase todo lo amasado en más de un siglo de química y farmacia -parte del negocio fue vendido a la suiza Hoffmann-La Roche en 1997-, pero ella ha manifestado que renuncia al 90% de ese montante, 4.000 millones. “No es que no quiera ser rica -aclara”, es que no quiero ser tan rica”.

Sostiene en diversas entrevistas que le mueve en su decisión un deseo de más “justicia social” y el convencimiento de que “de verdad” no necesita ese dinero. También añade el engorro que supone gestionar un patrimonio así para que no se devalúe. Toca cuidar, invertir, apostar. “Conlleva mucho tiempo, esfuerzo, tensiones...”, señala. Habla también de los escrúpulos que hay que tener para tomar decisiones de lo que hacer con ese dinero.

Dice de sí misma que siempre ha sido una “privilegiada”, no tiene sonrojo en denominarse “niña rica” y hasta afirma que se crió en una casa “demasiado grande”. Cuando la abuela, a los 94 años, le contó todo lo que iba a ser suyo, reaccionó mal. “No sabía qué hacer con eso, pero después comencé a pedir consejo a gente de mi entorno, hablé con expertos y llegué a la conclusión de que no debería ser mi decisión qué hacer con el dinero de mi familia, por el cual no he trabajado yo”, explica, manifestando su deseo de trabajar, “sin duda”.

“Realmente vi que así no podía ser feliz”, señala, recordando además que “si nadie inventa, desarrolla, manipula, vende los productos, entonces no hay ganancia”, esto es, que si su gente creció fue a costa del trabajo de muchos otros que no fueron tan afortunados. “No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada por este legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura coincidencia”, constata.