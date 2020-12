Vacuna: ¿universal y obligatoria?

Micah Garen via Getty Images

En cuanto a la vacuna en sí, la agilidad de la investigación hasta la reciente disponibilidad para su puesta en el mercado no tiene precedentes en la historia de la vacunología. Ya existen más de trescientos proyectos, un centenar de ellos en situación de investigación avanzada, más de una decena en las últimas fases de ensayo clínico y alguna de ellas en la fase definitiva de administración en varios países como Gran Bretaña, Canadá, Rusia, China o los EEUU, ante todo gracias al ingente apoyo público a la investigación, desarrollo y comercialización de la mayor parte de ellas. Otra parte minoritaria lo han sido gracias a iniciativas de fundaciones sin ánimo de lucro, y apenas en unas pocas en base a financiación exclusivamente privada.

El principal objetivo con la vacuna es precipitar la inmunidad de grupo sin las secuelas del largo periodo para la inmunidad natural y la consiguiente plétora sanitaria. Todo a partir de una seroprevalencia que al cabo de diez meses de pandemia sabemos que apenas llega al diez por ciento entre la población española. Sin embargo, hasta entonces, nos dicen que deberemos seguir actuando como si la perspectiva inmediata de la vacuna no existiese, manteniendo y reforzando las actuales medidas preventivas de reducción de la movilidad y de limitación de aforos, horarios y espacios cerrados facilitadores de la transmisión.

Las encuestas realizadas hasta ahora así lo demuestran, de tal forma que entre los que han decidido no vacunarse y los que tienen reservas o esperarán para hacerlo a ver sus efectos y posibles complicaciones, podríamos estar hablando de más de la mitad de la población. Algo que no afecta sólo a una parte de los españoles y europeos, sino que se puede considerar un problema global que se ha agravado y se sigue incrementando en los últimos meses de pandemia.

Sin embargo, dentro de la estrategia de vacunación recientemente diseñada por un equipo multidisciplinar, se excluye de plano la obligatoriedad de la vacuna, no se sabe si por considerarla innecesaria o contraproducente, ya que existen precedentes legales que avalarían la medida como una prioridad de salud pública, y por el contrario se dedica un capítulo a la necesidad de modificar mediante la pedagogía y el ejemplo de la práctica, la resistencia a priori de una parte mayoritaria de la población.

Con ello se pretende contribuir a reducir las dudas de solo una parte, aunque no parece viable pensar en hacerlo de inmediato y para una mayoría, al menos a tenor de otras experiencias recientes de vacunaciones voluntarias. La vacunación obligatoria en los USA y en recientes estudios europeos se asocia con una mayor cobertura de vacunación y con una menor incidencia de las enfermedades.

A todo ello habría que sumar, aunque solo sea inicialmente, a otra parte no insignificante de la población que no puede o no debe vacunarse. Hablamos de niños, embarazadas, alérgicos, enfermos graves o inmunodeprimidos.

En consecuencia, de acuerdo con la previsión actual de que las vacunas tengan una efectividad general de en torno al noventa por ciento y que se vacune a lo largo del año un cincuenta o como mucho sesenta por ciento de la población española, terminaremos el año 2021aún lejos de la inmunidad de grupo, prevista por los expertos en más de un setenta por ciento. Algo, todavía más inalcanzable si cabe a nivel mundial.

Porque el problema fundamental para la inmunidad de grupo es que para ser efectiva ésta debe ser global, cuando, hoy por hoy, buena parte los países ricos, entre los que nos encontramos, siguen priorizando lo nacional y, en consecuencia, acaparando las vacunas para sus ciudadanos. Los países desarrollados, a pesar del sistema COVAX de garantía de acceso a las vacunas por los países empobrecidos, ya han comprado más del cincuenta por ciento de la producción de vacunas para la covid-19, cuando no llegan siquiera al quince por ciento de la población del planeta. A ello hay que añadir el cuarto mundo que persiste dentro de los países ricos sin sistemas universales de salud, lo que impide que la vacuna pueda llegar con normalidad a los sectores más desfavorecidos.

En consecuencia, la vacunación no culminará como nos anuncian ni en el primer semestre ni durante el año 2021, sino que empezará como muy pronto ya avanzado el año 2022 entre los sectores marginados y en los países empobrecidos, y por tanto la inmunidad global se retrasará hasta más allá del año 2022 si no se corrige el criterio del interés del capitalismo global y los modelos sanitarios nacionales no universales.