Cómo Vox ha cambiado al PP

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images El líder de la ultraderecha de Vox, Santiago Abascal, conversa con el presidente del PP, Pablo Casado, el 3 de diciembre, día de constitución de las Cortes.

“Creo que en campaña de las generales, en los meses previos y quizá posteriores, Vox nos ha influido. Pero creo que hoy en día, ya en el nuevo año, no tanto”, reconoce a El HuffPost un diputado popular a las órdenes de Pablo Casado en la Cámara Baja.

🤔 Si quieren que nuestros 12 diputados apoyen un acuerdo lo lógico sería una mesa a tres bandas. 🍊 Pero a la veleta naranja de Ciudadanos se lo ha prohibido el francés y no es posible. Ellos prefieren fotos con Pablo Iglesias y Puigdemont. pic.twitter.com/siG7JBk60J

El plagio está cargado de simbolismo. No obstante, uno de los miembros fundadores de Vox, José Antonio Ortega Lara, es un funcionario de prisiones retirado que fue secuestrado por ETA durante 532 días y fue militante popular entre 1987 y 2008.

Entre el 28-A y el 10-N Casado cambió ideología por economía para hacer campaña, como le pedían los barones de su partido, entre ellos Alberto Núñez Feijóo y el ya dimitido Alfonso Alonso. Pero en el Congreso, donde la fallida investidura de Sánchez el pasado verano preparó a los partidos para la repetición electoral del 10-N, el PP siguió copiando a Vox. Ya no lo hacía en Twitter, sino en las iniciativas legislativas.

Antes, Casado intentó durante un tiempo aglutinar bajo la marca España Suma a su partido, Cs y Vox. No lo consiguió. Pero fue subiendo el tono. Temía que Abascal pescara más que él con la bandera española hasta el 10-N. Y casi lo consiguió. Vox se convirtió en tercera fuerza con 52 diputados y el PP, segundo, recuperó peso: de 66 a 88.

El PP no solo lo vio bien, sino que cogió el guante apenas un mes después en el Congreso y en febrero propuso lo mismo : “Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios”. No iba a ser menos.

El duelo entre PP y Vox está servido y revive pesadillas de la historia reciente. Casado y Abascal se acordaron en la tribuna durante la sesión de investidura de la sangre vertida por ETA y de la derramada durante la Guerra Civil. El presidente del PP pisó el discurso al jefe ultra y le obligó a rehacerlo.

El líder del PP leyó un catálogo de exabruptos imposible de memorizar. Volvió a ser una máquina de insultos que marcó el tono con el que está haciendo oposición a Sánchez. El PSOE sabe que Vox ha cambiado tanto al PP, que no puede contar con él para nada en esta legislatura.

“Con la ultraderecha no pueden [los del PP] hacer ninguna concesión al Gobierno. En cuanto la hagan, Vox se les tirará al cuello”, cuenta al El HuffPost un diputado socialista que espera, como todo su grupo, que Vox no deje al PP tan irreconocible que no pueda llegar a acuerdos en los que son necesarios, como en Cataluña o en pensiones.