'8647': qué hay detrás de la misteriosa cifra que enfrenta a Trump con el exdirector del FBI James Comey

El ex director del FBI, James Comey, está siendo investigado por posible amenaza de muerte al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de compartir una imagen en sus redes sociales en la que mostraba los números '86 47'. Junto con la fotografía, la publicación iba acompañada de texto, donde se leía: "Formación de conchas geniales en mi caminata por la playa", lo que ha sido considerado por muchos como una indirecta y amenaza al mandatario republicano, pues en inglés el número 86 significa eliminar o deshacerse de algo mientras que el 47 haría ilusión al mandato de Trump (el 47º presidente de Estados Unidos).

Aunque Comey acabó eliminando el post y publicando uno nuevo para aclarar la situación, la polémica ya estaba servida: "Publiqué anteriormente una foto de algunas conchas que vi hoy en una caminata por la playa, que yo asumí eran un mensaje político. No pensé que algunas personas asociarían esos números con violencia. Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo y por eso lo borré".

Mientras tanto, el líder republicano ha mostrado su opinión en una entrevista realizada en la cadena Fox News, donde ha asegurado que el exdirector "sabía exactamente" el significado de lo que publicaba, al tiempo que ha destacado que "nunca fue muy competente". "Sabía exactamente lo que eso significa. Un niño sabe lo que eso significa. ¿Eres el director del FBI y no sabes lo que eso significa? Eso quiere decir 'asesinato' y lo dice alto y claro", ha subrayado Trump en el adelanto de la entrevista emitido este viernes.

"Nunca fue muy competente, pero es lo suficientemente competente para saber lo que eso significa y lo hizo por una razón y ha sido atacado duramente. Porque le gusto a la gente y les gusta lo que está pasando con nuestro país. Nuestro país está siendo respetado de nuevo y él está pidiendo el asesinato del presidente", ha agregado el mandatario en la entrevista, que se publicará de forma completa este viernes a las 22:00 (GMT).