La ONU pone cifras a la milmillonaria reconstrucción de una Gaza "destruida al 84%"
El responsable del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Palestina adelanta la existencia de "posibles donantes" interesados en el mundo árabe y en Europa.

Escombros en una zona céntrica de Ciudad de Gaza tras los últimos bombardeos israelíesAnadolu via Getty Images

Firmada la paz en Gaza, ¿qué queda? Aparte de un inmenso camino de escombros y cadáveres, como relataba nuestra compañera Carmen Rengel en este artículo. Ahora, Naciones Unidas se ha lanzado a la tarea de definir cuál será el milmillonario coste para reconstruir la Franja tras dos años de devastación y 67.900 muertes según las autoridades locales.

Lo ha hecho, de forma inicial, el representante especial del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para los palestinos, Jaco Cilliers. El alto cargo de la ONU estima en alrededor de 70.000 millones de dólares (unos 60.300 millones en euros) el precio a pagar para pensar en una verdadera reconstrucción de viviendas e infraestructuras en Gaza. 

A esta cifra responde la destrucción casi total que muestra hoy el enclave, ya sin el rastro de bombas, pero incluso entre las explosiones de artefactos que quedaron escondidos entre las ruinas. 

El informe de PNUD, que se nutre también de datos de la Unión Europea y el Banco Mundial, llega a la conclusión de que la destrucción en Gaza "constituye el 84%" como norma, si bien hay zonas concretas donde "llega a alcanzar el 92%", ha anunciado CillIers.

"Hay pocas zonas de Gaza que no hayan sufrido daños por los constantes bombardeos israelíes antes de que entrara en vigor el viernes el alto el fuego", prosigue el representante de la ONU. 

Sobre el cálculo de los 70.000 millones totales, PNUD cree que a corto plazo se necesitan 20.000 millones (17.220 en euros) de forma urgente para asistir a los 2'1 millones de personas que volverán al enclave de aquí a los próximos tres años, tras más de 700 días de éxodo masivo de buena parte de la población gazatí. 

La ONU, a través de la seccción del PNUD para Palestina, prosigue una labor humanitaria centrada ahora, tanto en la entrada de material médico y humanitario de urgencia, ccomo en la retirada de escombro. Y siempre, añade Cilliers, con la idea de "ofrecer acceso humanitario a otros actores para que puedan operar" en la zona.

Precisamente, ha abierto la puerta a la cooperación internacional para empezar a pagar la factura que supondrá la reconstrucción de Gaza. Según el mandatario, ofertas no le faltan, hablando de "buenos indicios por parte de posibles donantes". Entre ellos, "algunos países árabes, pero también europeos", sin querer dar nombres aún.

