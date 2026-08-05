Brasil acusa a Trump de intentar influir en las elecciones tras retirarle el visado a su embajadora

La crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos ha dado un nuevo salto. El Gobierno de Lula da Silva acusó este martes a la Administración de Donald Trump de intentar influir en las elecciones presidenciales brasileñas de octubre después de que Washington decidiera cancelar el visado de la embajadora brasileña en Estados Unidos, Maria Luiza Viotti.

En un duro comunicado, el Ejecutivo brasileño aseguró que la decisión estadounidense "no es un hecho aislado", sino que forma parte de una "escalada deliberada de medidas hostiles" contra Brasil por motivos ideológicos y denunció que existe un "interés injustificado por interferir en las próximas elecciones presidenciales".

La respuesta llega horas después de que un alto funcionario estadounidense explicara que la retirada del visado responde al principio de reciprocidad. Según Washington, Brasil lleva meses retrasando el beneplácito necesario para que Daniel Pérez, el embajador designado por Estados Unidos para Brasilia, pueda asumir el cargo.

La Administración Trump aseguró además que el visado de Viotti será restituido una vez Brasil apruebe oficialmente ese nombramiento y advirtió de que no descarta adoptar nuevas medidas si continúan las restricciones impuestas a diplomáticos estadounidenses.

Cruce de acusaciones

Brasilia rechazó de plano esa explicación y recordó que la Convención de Viena no establece ningún plazo para conceder el beneplácito a un embajador extranjero. También reprochó a Washington haber hecho público el nombre del candidato antes de recibir la autorización oficial, algo que considera contrario a la práctica diplomática.

Estados Unidos sostiene, además, que las tensiones no se limitan a ese nombramiento. Según el Gobierno estadounidense, Brasil negó en marzo el visado a una delegación que iba a participar en un foro sobre minerales críticos y, más recientemente, rechazó la entrada del subsecretario para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo y de uno de sus adjuntos.

La versión brasileña es muy distinta. El Gobierno de Lula asegura que esos funcionarios pretendían cuestionar la fiabilidad del sistema electoral del país y que su visita suponía un intento "inaceptable" de interferir en la política nacional.

La sombra de las elecciones

El enfrentamiento llega cuando faltan menos de dos meses para las elecciones presidenciales brasileñas, previstas para octubre, en las que Lula buscará la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y aliado político de Donald Trump.

Brasilia también recordó que siguen vigentes las sanciones impuestas por Estados Unidos contra varios magistrados del Tribunal Supremo brasileño, justificadas por Washington por la supuesta persecución política contra Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su implicación en un intento de golpe de Estado.

El propio Lula había pedido personalmente a Trump el pasado mayo que retirara esas sanciones, una solicitud que no prosperó.

En las últimas semanas, el presidente brasileño ya había acusado a Trump de intentar influir en la política de su país. "Creo que Trump conoce poco Brasil. Si lo conoce por la relación con la familia Bolsonaro, conoce poco Brasil", afirmó recientemente, al tiempo que reclamó para su país "el mismo respeto" que Brasil mantiene hacia Estados Unidos.

La retirada del visado a la embajadora brasileña añade un nuevo capítulo a una relación bilateral cada vez más deteriorada y convierte la campaña electoral brasileña en un nuevo foco de tensión entre Washington y Brasilia.