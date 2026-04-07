Así es el sistema de defensa aérea con el que Ucrania va a revolucionar la guerra

Piezas para el dron de largo alcance FP-1 en una planta de producción de Fire Point, en un lugar no revelado de Ucrania, 2 de abril de 2026.

Fire Point, fabricante del misil de crucero Flamingo de Ucrania, está en conversaciones con empresas europeas para lanzar un nuevo sistema de defensa aérea el próximo año, según declaró un alto ejecutivo a Reuters. Este sistema ofrecería una alternativa de bajo coste al sistema Patriot, cada vez más difícil de conseguir.

Ante la necesidad de los gobiernos de defender su espacio aéreo mientras las guerras en Ucrania e Irán siembran la inestabilidad global, Denys Shtilierman, cofundador y diseñador jefe de Fire Point, afirmó que su objetivo es reducir el costo de interceptar un misil balístico a menos de un millón de dólares.

Shtilierman también indicó que Fire Point está a la espera de la aprobación del Gobierno para una inversión de un conglomerado de Oriente Medio que valora la empresa en 2.500 millones de dólares y que abriría la puerta a nuevas oportunidades de negocio, incluyendo lanzamientos de satélites en órbita baja.

Años de experiencia adquirida en el campo de batalla contra las fuerzas rusas han convertido a Ucrania en un referente en innovación en tecnología de defensa de bajo costo. Con el estallido de la guerra en el Golfo, los de Volodimir Zelenski ha aprovechado esa experiencia para firmar acuerdos de seguridad con gobiernos de toda la región.

Muchas empresas de defensa ucranianas buscan ahora exportar su capacidad excedente y beneficiarse del auge mundial del gasto militar. Si bien el gobierno flexibilizó recientemente las restricciones a la exportación impuestas en tiempos de guerra, cada acuerdo propuesto sigue sujeto a rigurosos controles y a la aprobación estatal.

Una alternativa a EEUU

Ucrania y muchas otras naciones aliadas de Occidente dependen en gran medida del sistema Patriot, de fabricación estadounidense, para interceptar misiles balísticos.

Sin embargo, los misiles Patriot escasean cada vez más debido a su amplio despliegue en el Golfo Pérsico contra los ataques iraníes. Además, el único sistema antibalístico europeo, el SAMP/T, de fabricación ítalo-francesa, se produce en cantidades relativamente pequeñas.

Para derribar un proyectil balístico, el sistema Patriot, fabricado por Raytheon y Lockheed Martin (LMT.N), suele requerir dos o tres misiles de defensa aérea, cada uno con un coste de varios millones de dólares, según Shtilierman.

"Si logramos reducir el coste a menos de un millón de dólares, supondrá un cambio radical en las soluciones de defensa aérea", afirmó en una entrevista. "Planeamos interceptar el primer misil balístico a finales de 2027".

"Si logramos reducir el coste a menos de un millón de dólares, supondrá un cambio radical en las soluciones de defensa aérea"

Shtilierman declinó revelar los nombres de las empresas europeas involucradas en las conversaciones para desarrollar el nuevo sistema, pero afirmó que Fire Point está "profundamente interesada" en colaborar en sistemas de radar, búsqueda de objetivos para misiles y comunicaciones, áreas en las que carece de experiencia.

Shtilierman señaló que empresas europeas como Weibel, Hensoldt HAGG.DE, SAAB SAABb.ST y Thales TCFP.PA cuentan con buenas soluciones de radar.

Fundada tras la invasión de Moscú en 2022, Fire Point es el mayor fabricante ucraniano de drones de largo alcance utilizados en la mayoría de los ataques en territorio ruso.

En los últimos meses, su misil de crucero de largo alcance FP5, conocido comúnmente como Flamingo, también se ha utilizado para atacar instalaciones militares y fábricas de armas rusas, incluyendo una planta de misiles balísticos a casi 1.400 kilómetros dentro del territorio ruso.

Shtilierman indicó que Fire Point se encuentra en la fase final del desarrollo de dos misiles balísticos supersónicos.

El misil FP-7, de menor tamaño y con un alcance de unos 300 km, tendrá su primer despliegue militar "en un futuro próximo", afirmó, describiéndolo como similar al sistema balístico de corto alcance ATACMS de Lockheed Martin.

El misil FP-9, de mayor tamaño y capaz de transportar una ojiva de 800 kg hasta 850 km, está a punto de entrar en fase de pruebas y situaría a Moscú al alcance del arsenal balístico de Ucrania, añadió.

Shtilierman declaró que los ataques contra Moscú, ciudad rodeada por algunas de las defensas aéreas más formidables del mundo, provocarían un "cambio radical en la mentalidad rusa y en la de los altos mandos del país".

Fabian Hoffmann, experto en misiles e investigador principal del Colegio Universitario de Defensa de Noruega, afirmó que, si bien Rusia tiene experiencia en el derribo exitoso de misiles ATACMS, un uso más generalizado de misiles balísticos podría poner a prueba las defensas aéreas rusas, ya debilitadas por los ataques ucranianos.

Y aunque el objetivo de Fire Point para lanzar un sistema de defensa aérea de bajo costo en 2027 era "ambicioso", afirmó que, más allá de las necesidades militares de Ucrania, habría una fuerte demanda por parte de otros gobiernos, incluso si su tasa de destrucción por misil fuera menor que la del Patriot.

Denys Shtilerman, diseñador jefe y cofundador de la empresa Fire Point, habla durante una entrevista con Reuters, el 2 de abril de 2026. Valentyn Ogirenko / REUTERS

El nuevo factor oriental

La autoridad antimonopolio de Ucrania tiene hasta octubre para decidir sobre la propuesta de adquisición, por 760 millones de dólares, del 30% de las acciones de Fire Point por parte de un inversor de Oriente Medio, según declaró Shtilierman.

Los medios ucranianos han identificado al pretendiente como la empresa de defensa emiratí Edge Group. Edge Group y las autoridades antimonopolio de Ucrania no respondieron a la solicitud de comentarios.

La inversión sería el primer paso en un proyecto para construir una terminal de lanzamiento espacial en los EAU, con el objetivo de establecer finalmente una constelación de satélites europeos en órbita baja. Shtilierman afirmó que la ubicación del país junto al Océano Índico y sus condiciones geográficas son favorables para los lanzamientos espaciales.

"Hemos construido una máquina de bobinado de carbono que nos permite bobinar un gran propulsor de cohete sólido para el lanzamiento de satélites", explicó, señalando que el proyecto aún se encuentra en fase conceptual, aunque ya existen acuerdos "con un par de empresas occidentales".

Independientemente de si el acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos se concreta, Shtilierman afirmó que Fire Point no aceptará más inversores hasta que haya demostrado el éxito de su sistema de defensa antimisiles, que utilizará el misil FP7 de la compañía.

Mientras tanto, Fire Point ha recibido muestras de interés de los estados del Golfo para la compra de sus drones actuales y está a la espera de la aprobación del gobierno ucraniano para comenzar las exportaciones. Shtilierman indicó que la compañía tiene capacidad para exportar hasta 2500 drones de largo alcance al mes.

Sin embargo, la exportación del misil Flamingo es mucho más difícil debido a las barreras regulatorias, explicó.

Fire Point afirma que fabrica cientos de drones de ataque de largo alcance al día, cada uno con un coste aproximado de 50 000 euros, y tres misiles Flamingo, con un coste aproximado de 600 000 euros cada uno. Reconoció algunos problemas de producción con el Flamingo, incluyendo la fabricación de motores.

Fire Point aumentará la producción del Flamingo cuando un nuevo motor de fabricación propia entre en producción en masa en octubre y una planta de combustible para cohetes en Dinamarca entre en funcionamiento a finales de este año, según declaró. La planta está a la espera de dos aprobaciones finales de las autoridades danesas.