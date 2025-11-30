"Aún queda trabajo por hacer": Ucrania y EEUU vuelven a sentarse a negociar en una "productiva" reunión en Florida

El jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andriy Yermak, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ante la prensa en Ginebra (Suiza), el 23 de noviembre de 2025.

Estados Unidos y Ucrania han vuelto a sentarse este domingo a negociar la paz. El secretario de Estado del país anfitrión, Marco Rubio, ha afirmado que la reunión, de cuatro horas, en Florida con representantes ucranianos ha sido "productiva". Aunque reconoce: aún queda "mucho trabajo por hacer" en la búsqueda de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

"Queda mucho trabajo por hacer, pero hoy ha sido una reunión muy productiva y útil en la que creo que se han logrado nuevos avances", ha apuntado Rubio en declaraciones a la prensa al finalizar la reunión. El secretario estadounidense ha estado acompañado del enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y por el yerno de Trump, Jared Kushner. También estaba el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, quien ha destacado el "gran avance" logrado y ha expresado su agradecimiento a la delegación estadounidense.

Rubio ha asegurado que este es "un tema delicado y complicado" en el que hay "muchos factores en juego", así como otra parte implicada "que tendrá que formar parte de la ecuación", en referencia a Rusia. De este modo, ha recordado que el enviado especial del Gobierno, Steve Witkoff, viajará a Moscú la próxima semana, y ha aclarado que ha estado "en contacto en mayor o menor medida con la parte rusa, por lo que conocemos bastante bien sus puntos de vista".

Por último, se ha mostrado optimista con la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, "sobre todo teniendo en cuenta que hay una visión compartida de que no se trata solo de poner fin a la guerra". "Se trata de asegurar el futuro de Ucrania, un futuro que sea más próspero y que se construya sobre la base de lo que hemos logrado hoy", ha anotado al respecto.

Una Ucrania "independiente" y "soberana"

A su entrada en la reunión de este domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos ha recordado que el objetivo de estas conversaciones, más allá de la paz, sea que Ucrania se consolide como un país "independiente" y "soberano".

"El fin evidentemente no es solo terminar la guerra, aunque obviamente sea central y fundamental. Se trata de terminar la guerra de forma que haya un mecanismo y una vía para que sea independiente y soberana. Además, ha explicado que tras la firma del tratado de paz, el país europeo "nunca tenga otra guerra y que genere una tremenda prosperidad para su gente, no solo una reconstrucción, sino que entre en una era de extraordinario avance económico para el país".

"Estamos tratando sobre el futuro de Ucrania, sobre la seguridad de Ucrania, sobre la no repetición de la agresión contra Ucrania, sobre la prosperidad de Ucrania, sobre cómo reconstruir Ucrania. Y estamos agradecidos a las gestiones de Estados Unidos y su equipo que nos está ayudando", ha destacado.

Si bien Washington ha proclamado avances en las conversaciones con Ucrania, estas aún enfrentan los mismos obstáculos que en rondas anteriores: el control de las regiones ucranianas bajo control ruso, el futuro de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la posible integración de Kiev en la OTAN.

Este acuerdo, que Estados Unidos le presentó a Zelenski la semana pasada, forzaría a Ucrania a reducir su ejército y a ceder territorio a Rusia, incluidas zonas que no han sido conquistadas militarmente. No obstante, tras las negociaciones del fin de semana en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania, surgió una nueva propuesta de acuerdo de 19 puntos, más favorable para Kiev y sus socios europeos.