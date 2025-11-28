Putin acepta la propuesta de Orbán de que se celebre la cumbre de paz para Ucrania en Budapest

Putin da su visto bueno para que la cumbre de paz se celebre en Budapest. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha aceptado la propuesta de su homólogo de Hungría, Viktor Orbán— de quien Zelenski no 'se fia' y dijo que "bloqueaba a Ucrania en todas partes"— para que las negociaciones de paz en Ucrania se celebren en su capital.

"Si durante nuestras negociaciones se llega a utilizar la plataforma de Budapest, yo también estaré encantado. Y le quiero dar las gracias por su disposición a ayudar", ha señalado el líder ruso al comienzo de la reunión.

Además de tratar la paz en Ucrania, el líder de Hungría ha asegurado que otro de los puntos principales de las negociaciones de esta jornada es "seguir garantizado el suministro energético de Hungría". Y es que, el país dirigido por Obán es uno de los principales compradores de energía rusa, pues importa desde allí cerca de un 65% del crudo y el 85% del gas que usa.

En las conversaciones ha participado los ministros de Exteriores de los dos países, el ruso Serguéi Lavrov y el húngaro Péter Szijjártó, y el viceprimer minisitro ruso, Alexandr Nóvak, coordinador de la política energética de Rusia, el cual ofrece precios de gas y petróleo mucho más bajos.

En total, con este encuentro, ambos líderes suman ya un total de trece reuniones (tres desde que comenzó la invasión en Ucrania en 2022). La última vez que el húngaro viajó a Moscú para hablar con Putin fue el pasado 5 de julio de 2024.

Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que dos enviados suyos se reunirán con el lado ucraniano y ruso para tratar las negociaciones e impulsar la firma del acuerdo formulado por EEUU., el cual fue modificado y reducido a 19 puntos.