China y un posible plan para entrar en la guerra de Ucrania

Estados Unidos ha advertido de que China quiere vender armas a Rusia. Así lo aseguró el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, tras entrevistarse este domingo con el ministro de Exteriores chino, Wang Yi. Este lunes, además, ha avisado al país asiático de que si entrega armas a Rusia tendrá "un verdadero problema en sus relaciones con muchos otros países, no sólo con Estados Unidos".

"Nos preocupa que China esté considerando apoyar el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania con ayuda letal, algo que estamos observando muy, muy de cerca", ha asegurado el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa en Ankara junto a su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu.

"No voy a exponer cuáles serían las consecuencias", ha añadido Blinken, que ha contado que trasladó ese contenido el sábado en Múnich, en los márgenes de una conferencia de seguridad, al director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China (PCCh), Wang Yi. "Creo que China comprende el riesgo que correría si prestara ese tipo de apoyo material a Rusia", ha agregado el secretario de Estado.

Blinken ha afirmado que por los contactos que ha mantenido al respecto con muchas capitales, China vería deteriorada su relación con muchos países, no sólo con EEUU. "Eso supondría un verdadero problema para China en sus relaciones con muchos otros países, no sólo con Estados Unidos. Así que esperamos y deseamos que se abstengan de seguir ese camino", ha concluido el jefe de la diplomacia estadounidense.

Blinken también ha recordado que el presidente de EEUU, Joe Biden, ya hizo llegar al inicio de la guerra a su homólogo chino, Xi Jinping, las consecuencias para Pekín si entregase armas a Rusia o la ayudase a sortear las sanciones internacionales. Rusia ha adquirido drones militares de Irán y también ha sondeado comprar otras armas cuando se cumple un año de su invasión de Ucrania, donde ha perdido cientos de blindados y consume una enorme cantidad de munición de artillería.

Una "línea roja"

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha advertido este lunes que si China proporciona armas a Rusia en el marco de la invasión de Ucrania, cruzará una “línea roja” en la relación con la UE.

“Expresé nuestra fuerte preocupación sobre que China provea a Rusia de armas y pedí que no lo haga, dije que no solo nos preocupa sino que sería una línea roja en nuestra relación”, ha indicado Borrell a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros comunitarios de Exteriores.

El jefe de la diplomacia comunitaria ha asegurado que se ha expresado así en una reunión con el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China (PCCh), Wang Yi, con quien ha mantenido una “larga conversación” en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada este fin de semana en esa ciudad alemana. “Me dijo que no lo van a hacer, que no tienen planes de hacerlo. Pero permaneceremos vigilantes”, ha agregado Borrell.

China niega las acusaciones

Por su parte, China ha respondido este lunes que es EEUU quien "no deja de proporcionar armas al campo de batalla" y "no China". "Quien no para de proporcionar armas al campo de batalla es EEUU, no China. EEUU no está cualificado para dar órdenes a China, y nunca aceptaremos que EEUU dicte o imponga cómo deben ser las relaciones chino-rusas", ha dicho en rueda de prensa el portavoz de Exteriores Wang Wenbin.

Desde el estallido de la guerra en Ucrania, China ha mantenido una postura ambigua dentro de la cual ha pedido respeto para "la integridad territorial de todos los países", incluida Ucrania, y atención para las "legítimas preocupaciones de todos los países", en referencia a Rusia.