De cal y de arena: Trump cree que hay "una buena oportunidad" para la paz en Ucrania, pero la corrupción "no ayuda"

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa durante su viaje a Washington desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach (Florida), el 30 de noviembre de 2025.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado esta madrugada que hay "una buena oportunidad" para lograr un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, pero ha advertido de que los recientes casos de corrupción destapados en Ucrania "no ayudan".

Trump ha destacado la nueva ronda de conversaciones entre las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos celebrada este mismo domingo en Florida y ha destacado que "se mueven y van bien". "¡Queremos que se deje de matar a gente!", ha espetado en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One, el avión presidencial.

El inquilino de la Casa Blanca ha explicado que ha hablado con el jefe negociador estadounidense y secretario de Estado, Marco Rubio, y con su enviado especial, Steve Witkoff, tras la reunión de Florida. "He hablado con ellos y lo están haciendo bien", ha apuntado.

"Ucrania tiene algunos problemas complicados, pero creo que Rusia quiere ver el final", ha señalado el mandatario. Al ser interrogado por esos "problemas", Trump ha mencionado "la situación de corrupción actual, que no ayuda". "Creo que hay una buena oportunidad de llegar a un acuerdo", ha remachado.

Si bien Washington ha proclamado avances en las conversaciones con Ucrania, éstas aún enfrentan los mismos obstáculos que en rondas anteriores: el futuro de las regiones ucranianas bajo control ruso, el futuro de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la posible integración de Kiev en la OTAN. Washington esperaba que este domingo se lograsen avances en estas dos cuestiones, según fuentes cercanas a las negociaciones citadas por medios estadounidenses.

Zelenski, conciliador

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también destacó esta noche, tras la reunión de la delegación que lidera el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, con representantes de EEUU, el tono constructivo del diálogo entre las partes y que se tuvieran en cuenta los intereses de su país.

"Es importante que haya un tono constructivo en la conversación y que todas las cuestiones se hayan tratado de forma abierta y con el objetivo de garantizar la soberanía y los intereses nacionales de Ucrania", escribió el mandatario en su cuenta de Telegram sobre el diálogo relativo al plan de paz mantenido por representantes de Kiev y de Washington.

"Doy las gracias a EEUU, al equipo del presidente (Donald) Trump y al presidente personalmente por el tiempo que dedican tan intensamente a definir los pasos para poner fin a la guerra. Seguiremos trabajando", añadió Zelenski tras ser informado de los resultados de la reunión mantenida entre Umérov y los representantes estadounidenses.

El jefe de Estado Ucraniano, que escribió su mensaje tras haber sido informado de lo que llamó "los principales parámetros del diálogo, los puntos destacados y algunos resultados", precisó que espera un "informe completo" de la delegación que le llegará en una reunión personal.

Tras la reunión, el propio Rubio señaló que la sesión de trabajo fue "productiva". "Queda mucho trabajo por hacer, pero hoy ha sido una reunión muy productiva y útil en la que creo que se han logrado nuevos avances", afirmó Rubio tras el encuentro con Umérov. Por su parte, Umérov se refirió en su canal de Telegram a la reunión como una cita en la que se lograron "progresos significativos" hacia la paz merecida y en el "alineamiento de posiciones con el lado estadounidense". "Nuestros objetivos clave -seguridad, soberanía y una paz fiable- se mantienen sin cambios y son compartidos por el lado estadounidense", señaló Umérov, quien afirmó que, por delante, quedan "consultas y trabajo para un acuerdo sobre un marco conjunto" que sirva de solución.

La delegación ucraniana la componen, junto a Umérov, entre otros, el viceministro de Asuntos Exteriores, Serguí Kilitsia, la embajadora de Kiev en Estados Unidos, Olga Stefanishina, y el subdirector de la Dirección de Desarrollo Militar del Ministerio de Defensa de Ucrania, Vadím Skibitsky. En el lado estadounidense, además de Rubio, se reunieron con Umérov y su equipo el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner, entre otros.

El enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se saludan en Moscú el 25 de abril de 2025. Kremlin Press Office / Handout / Anadolu via Getty Images

A ver a Vladimir

Precisamente Steve Witkoff viajará este lunes a Moscú para reunirse con el mandatario Vladimir Putin en busca de avanzar en la negociación para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, según confirmó este domingo un funcionario del Gobierno norteamericano a agencias como EFE y Reuters.

El viaje de Witkoff había sido anunciado la semana pasada por el propio mandatario estadounidense, que insinuó que su yerno y asesor Kushner, podría hacer parte de la delegación negociadora.

Witkoff ha estado en el ojo del huracán después de que se filtrara una conversación en la que supuestamente le dijo a un funcionario ruso que elogiar a Trump ayudaría a suavizar una llamada con Putin para hablar de la guerra en Ucrania. El enviado también sugirió que Putin llamara a Trump antes de la visita del presidente ucraniano, Zelenski, a la Casa Blanca el pasado mes de octubre.

Trump defendió el martes pasado a Witkoff asegurando que "es algo habitual" en las negociaciones, en las que añadió que probablemente el enviado esté haciendo comentarios similares a los ucranianos. "Eso es lo que hace un negociador", dijo.

El presidente ruso también dio el pasado jueves un espaldarazo al enviado especial de Estados Unidos: "No hay motivo alguno para acusar al señor Witkoff de que sea demasiado complaciente con sus colegas rusos", afirmó en una rueda de prensa transmitida en directo por la televisión rusa.