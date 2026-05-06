Decenas de organizaciones exigen a Von der Leyen que multe a Google: sospechan que la UE frenó una sanción para no enfadar a Trump

Tormenta política en Bruselas. Varios medios de comunicación inciden desde hace semanas en que Google iba a recibir una multa histórica por vulnerar el Reglamento de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés). Se hablaba de una sanción de "miles de millones de euros" que en principio se daría a conocer a lo largo del mes de marzo. Ya es mayo y no ha habido noticias del tema. ¿Qué ha pasado?

Según el prestigioso periódico alemán Handelsblatt, ha sido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la que habría intervenido personalmente en este expediente... frenándolo. El rotativo germano asegura que se habría adoptado esta decisión para evitar tensiones y una nueva escalada comercial con la Administración Trump, que ya ha salido en defensa de las grandes tecnológicas en el pasado.

De ser así, ni siquiera habría surtido efecto: Washington quiere ahora aumentar los aranceles a los automóviles europeos al 25% alegando que la Unión Europea no está cumpliendo el acuerdo comercial que se firmó el verano pasado. Por su parte, el Viejo Continente se limita a defender que un acuerdo es un acuerdo. Algunos analistas ya piden más valentía a Bruselas: es improbable que Trump se atreva a iniciar otra guerra comercial con las elecciones de medio mandato en el horizonte.

Una treintena de organizaciones exigen a Von der Leyen que no se amilane

Pero ahora son ya una decena de organizaciones sociales las que han exigido por carta a Von der Leyen más de esa osadía, exigiéndola que se imponga ya la sanción a Google de la que se venía hablando. "Al parecer, la Comisión planeaba imponer la mayor multa hasta la fecha bajo la DMA, cifrada en varios miles de millones de euros, y prevista para marzo de 2026. Se afirma que usted decidió personalmente aplazar esas sanciones", destaca la misiva.

"De ser cierto, esto supondría un nuevo golpe a la innovación, la prosperidad, la democracia y la soberanía europeas", continúa. "La incapacidad de la UE para frenar de forma eficaz el dominio de mercado de los grandes tecnológicas ya ha causado daños importantes a innovadores y pymes europeas, ha degradado nuestro entorno informativo y ha reforzado nuestra dependencia de los monopolios extranjeros".

El escrito lo suscriben organizaciones como LobbyControl, una organización que se dedica a vigilar la actividad de lobbistas en Bruselas, o la Federación Europea de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras. La única organización con sede en España que firma este escrito dirigido a la presidenta de la Comisión Europea es Xnet, una entidad que se presenta como "instituto para una digitalización democrática".

De hecho, las organizaciones recuerdan a Von der Leyen que este "repliegue" llega en un momento de "presión continuada por parte de la Administración Trump" que ha "amenazado explícitamente" con "aranceles, sanciones y otra forma de coerción" en caso de que la Unión Europea se decida a aplicar sus regulaciones digitales o imponer multas contra empresas tecnológicas estadounidenses. "En abril de 2025 usted defendió que estas regulaciones son decisiones soberanas que no se negocian", le recuerdan a Von der Leyen.

"La decisión de aparcar la multa a Google, si se confirma, iría en contra de ese compromiso y alentaría a la Administración estadounidense a exigir nuevas concesiones", abundan en la carta, "por ello le pedimos que confirme que el Reglamento de Mercados Digitales se aplicará libre de interferencias políticas y garantice que la multa contra Google se impondrá sin más demora".

De qué se acusaba a Google

La decisión no se ha comunicado oficialmente porque, según la prensa alemana, Von der Leyen habría intervenido. Lo que sí ha trascendido es de qué se iba a acusar al gigante de los buscadores. El expediente llevaba meses preparándose: Bruselas habría identificado que Google está favoreciendo sus propios servicios (como Google Shopping) frente a otros competidores en sus resultados de búsqueda.

También se pondría en la picota las maniobras por las que Google también estaría impidiendo a los desarrolladores de las apps que se ofrecen en Google Play para introducir sus propios canales de pago, sin depender de las pasarelas que ofrece la tecnológica (y a través de la cual percibe un 30% de cualquier pago que se haga dentro de su ecosistema).

No sería la primera vez que la UE investiga a Google por estos preceptos: antes de que existiera el Reglamento de Mercados Digitales, Bruselas ya ha impuesto cuantiosas multas de millones de euros a Google invocando el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) por abuso de posición dominante. Por su parte, Von der Leyen también es consciente de lo que hay en juego: después de que se anunciara el año pasado una multa sobre la X de Elon Musk, Trump intervino con más amenazas al Viejo Continente.