Desatada la ira de Kiev después de que Alemania sugiriera que la guerra en Ucrania no debe terminar demasiado pronto

Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

El director del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania (BND), Bruno Kahl, sugirió que un ataque ruso contra Europa depende del curso de la guerra en Ucrania, desatada por Putin hace poco más de tres años. Así, advirtió que si la guerra termina antes de lo esperado, la agresión de Rusia hacia Europa también podría llegar antes.

Estas palabras han provocado una ola de indignación en Ucrania, donde, a pesar de su resistencia y determinación, los ucranianos rechazan la idea de convertirse en un estado tapón para la seguridad europea, según informa el medio Euromaidan Press.

Kahl expresó en una entrevista con Deutsche Welle su preocupación por las intenciones de Rusia de desafiar la unidad occidental, en particular poniendo a prueba la cláusula de defensa mutua del Artículo 5 de la OTAN. "Esperamos sinceramente que no sea así y que no nos veamos obligados a caer en semejante situación", afirmó. Y agregó: "Sin embargo, debemos suponer que Rusia está dispuesta a ponernos a prueba y a desafiar la unidad de Occidente".

El jefe del BND destacó la importancia crucial de la capacidad de disuasión de la OTAN. El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte es la piedra angular de la defensa colectiva. Esta cláusula estipula que un ataque armado contra uno o más miembros se considera un ataque contra toda la alianza.

Según Kahl, si la guerra en Ucrania termina antes de lo previsto (antes de 2029-2030), Rusia podría reorientar sus recursos militares hacia la construcción de una amenaza contra Europa antes de lo previsto. "Esto podría significar que una amenaza concreta a la seguridad –o incluso un chantaje– de Rusia hacia Europa podría surgir antes de lo previsto", advirtió.

“Un final prematuro de la guerra en Ucrania permitiría a Rusia reorientar su poder hacia donde en última instancia quiere usarlo: contra Europa”, añadió Kahl, sugiriendo que Rusia imagina un futuro orden mundial en el que “la influencia de la OTAN sea repelida”. Rusia expande su influencia hacia el oeste, idealmente “sin participación estadounidense en Europa”.

Ante estas palabras, los funcionarios ucranianos han reaccionado de forma indignada. Andriy Kovalenko, director del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo Nacional de Defensa de Ucrania, rechazó rotundamente el razonamiento de Kahl. “No, querido señor”, escribió en Telegram, “no evitará la guerra con Rusia en cuatro o seis años sólo porque dude en actuar ahora”.