El ejército de Corea del Sur informó de que Corea del Norte recibió asistencia tecnológica de Rusia para desarrollar un nuevo misil aire-aire, después de probar el arma la semana pasada, según publicó Yonhap, la principal agencia de noticias surcoreana.

El coronel Lee Song-jun señaló que aún se necesita un análisis adicional para determinar el nivel de asistencia militar que Pyongyang podría haber recibido de Rusia, según se hace eco el medio The New Voice of Ukraine. También enfatizó que los nuevos sistemas tardan en alcanzar su plena preparación para el combate debido a dificultades logísticas.

Mientras tanto, Corea del Sur continúa desarrollando sus propias tecnologías de defensa y planea completar la creación de un pequeño misil aire-aire para 2032, con su despliegue previsto para 2035.

Los lanzamientos de Corea del Norte se producen en medio de una modernización activa de sus fuerzas armadas. El 17 de mayo, el Ejército informó que Corea del Norte había creado su propia copia del misil aire-aire estadounidense AIM-120, que ya había sido probado durante el lanzamiento desde un caza MiG-29.

Como señala la publicación, la Fuerza Aérea de la RPDC realizó pruebas de lanzamiento de un nuevo misil de producción local. Probablemente sea un análogo de las armas occidentales.

Según el medio especializado Militarny, la demostración del nuevo misil tuvo lugar durante una visita del dictador norcoreano Kim Jong-un a la 1ª División Aérea de la Guardia del Ejército Popular de Corea, donde observó ejercicios de combate antiaéreo, durante los cuales se demostró el nuevo misil.

