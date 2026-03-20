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Dinamarca envió explosivos para destruir las pistas de aterrizaje en Groenlandia si Trump intentaba tomarla por la fuerza: Francia y Alemania respaldaron el plan
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Dinamarca envió explosivos para destruir las pistas de aterrizaje en Groenlandia si Trump intentaba tomarla por la fuerza: Francia y Alemania respaldaron el plan

"Nos preocupaba mucho que esto fuera a salir realmente mal", ha reconocido un funcionario europeo.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
La bandera de Dinamarca
La bandera de DinamarcaSimpleImages vía Getty Images

Tras invadir militarmente Venezuela el 3 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, insistió durante el resto del primer mes del año en que quería hacerse con el control de Groenlandia.

"Urjo a la parte estadounidense a detener las amenazas hacia un aliado históricamente estrecho y contra otro país y otro pueblo, que claramente ha dicho que no está a la venta", llegó a afirmar la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.

Los mensajes intimidatorios del mandatario norteamericano, que con el paso de las semanas fueron aumentando su intensidad, hicieron que Dinamarca (país del que forma parte Groenlandia) adoptara medidas para tratar de defender la soberanía de la isla.

DR, la corporación de radiodifusión pública danesa, ha informado de que el ejército del país nórdico ejecutó un plan de contingencia que incluyó el envío de soldados que portaban explosivos.

En concreto, el objetivo de los explosivos era destruir las pistas de aterrizaje existentes en la isla ártica. Las mismas se encuentran cerca de la capital, Nuuk, y en una antigua base de cazas en Kangerlussuaq. Con esa estrategia, Dinamarca pretendía complicar lo máximo posible el potencial despliegue militar estadounidense en Groenlandia.

Además, a las tropas enviadas a la isla también se les proporcionó reservas de sangre que estaban pensadas para ser utilizadas en caso de que se produjeran combates frente a soldados norteamericanos.

El apoyo de Francia y Alemania al plan danés

El medio de comunicación británico Financial Times, citando a dos funcionarios europeos, ha confirmado la información de DR añadiendo que ese plan de contingencia danés ante una posible invasión estadounidense de Groenlandia contaba con el apoyo de Francia y Alemania.

En ese sentido, uno de los funcionarios europeos consultados por el citado medio ha reconocido, refiriéndose al interés de EEUU en hacerse con Groenlandia, que "nos preocupaba mucho que esto fuera a salir realmente mal".

Finalmente, durante un encuentro en el Foro Económico Mundial de Davos, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, logró convencer a Trump de que aceptara las líneas generales de un "acuerdo futuro" con Dinamarca sobre Groenlandia.

Rafael Gómez
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Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

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