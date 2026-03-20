Dinamarca envió explosivos para destruir las pistas de aterrizaje en Groenlandia si Trump intentaba tomarla por la fuerza: Francia y Alemania respaldaron el plan

Tras invadir militarmente Venezuela el 3 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, insistió durante el resto del primer mes del año en que quería hacerse con el control de Groenlandia.

"Urjo a la parte estadounidense a detener las amenazas hacia un aliado históricamente estrecho y contra otro país y otro pueblo, que claramente ha dicho que no está a la venta", llegó a afirmar la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.

Los mensajes intimidatorios del mandatario norteamericano, que con el paso de las semanas fueron aumentando su intensidad, hicieron que Dinamarca (país del que forma parte Groenlandia) adoptara medidas para tratar de defender la soberanía de la isla.

DR, la corporación de radiodifusión pública danesa, ha informado de que el ejército del país nórdico ejecutó un plan de contingencia que incluyó el envío de soldados que portaban explosivos.

En concreto, el objetivo de los explosivos era destruir las pistas de aterrizaje existentes en la isla ártica. Las mismas se encuentran cerca de la capital, Nuuk, y en una antigua base de cazas en Kangerlussuaq. Con esa estrategia, Dinamarca pretendía complicar lo máximo posible el potencial despliegue militar estadounidense en Groenlandia.

Además, a las tropas enviadas a la isla también se les proporcionó reservas de sangre que estaban pensadas para ser utilizadas en caso de que se produjeran combates frente a soldados norteamericanos.

El apoyo de Francia y Alemania al plan danés

El medio de comunicación británico Financial Times, citando a dos funcionarios europeos, ha confirmado la información de DR añadiendo que ese plan de contingencia danés ante una posible invasión estadounidense de Groenlandia contaba con el apoyo de Francia y Alemania.

En ese sentido, uno de los funcionarios europeos consultados por el citado medio ha reconocido, refiriéndose al interés de EEUU en hacerse con Groenlandia, que "nos preocupaba mucho que esto fuera a salir realmente mal".

Finalmente, durante un encuentro en el Foro Económico Mundial de Davos, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, logró convencer a Trump de que aceptara las líneas generales de un "acuerdo futuro" con Dinamarca sobre Groenlandia.