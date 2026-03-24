Dinamarca vota en unas elecciones marcadas por la tensión en Groenlandia y el debate migratorio

El presidente del Partido Liberal, Troels Lund Poulsen, y la presidenta de los Socialdemócratas, Mette Frederiksen, se saludan antes del debate electoral danés, el 23 de marzo de 2026, en Copenhague.

Los colegios electorales han abierto este martes en Dinamarca para celebrar unas elecciones legislativas anticipadas a las que la izquierda llega con una ligera ventaja, pero sin mayorías claras en los sondeos. Los 4,3 millones de daneses llamados a las urnas podrán votar entre las 8.00 y las 20.00 hora local (sin diferencia horaria con Madrid).

Los últimos sondeos sitúan a la izquierda por delante, con una ventaja de entre dos y cinco puntos, pero insuficiente para lograr la mayoría; y dan como ganador al Partido Socialdemócrata, que sufriría un retroceso notable, al igual que las otras dos fuerzas con las que gobernó la pasada legislatura, el Partido Liberal y el centrista Los Moderados.

De ahí que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen -que lleva siete años en el poder, primero con la izquierda y luego con un inédito Ejecutivo de centro-, haya mantenido la ambigüedad durante la campaña electoral.

El líder del Partido Liberal y actual ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, no ha sabido remontar en las encuestas, que apuntan a un resultado por debajo del 10 %, el peor en su historia y que podría provocar que hasta otras dos fuerzas del bloque de derecha le adelantaran.

Secundarios, pero importantes

La falta de gancho electoral de Poulsen y los conflictos internos entre varias fuerzas del bloque dificultan las opciones de un gobierno de derecha, en el que sobresale además otro posible candidato a primer ministro: Alex Vanopslagh, líder de la Alianza Liberal.

Vanopslagh no cuenta sin embargo con el apoyo de todas las fuerzas del bloque de derecha, aparte de que está por ver el efecto de su confesión en campaña de que había consumido cocaína al inicio de su liderazgo en el partido.

Lo que parece muy probable es que Los Moderados vuelvan a jugar un papel clave, como en los anteriores comicios. Su líder, el exprimer ministro liberal Lars Løkke Rasmussen, reiteró el lunes que no busca ser primer ministro, pero se ofreció a ejercer de "explorador real", la figura encargada de conversar con todos los partidos con representación parlamentaria para analizar qué combinaciones podrían lograr mayoría.

Los cuatro diputados que se reparten a partes iguales los dos territorios autónomos de Groenlandia y las Islas Feroe podrían jugar también un papel determinante.

Las claves del debate

La campaña electoral ha estado dominada por cuestiones como la política fiscal, el impuesto sobre el patrimonio, la reforma de las pensiones, ayudas para afrontar la crisis o la inmigración, junto con cuestiones como el bienestar de los animales en el potente sector porcino.

Frederiksen defiende la propuesta de negar atención sanitaria no esencial a inmigrantes que amenacen a los trabajadores del sector, argumentando que el sistema debe ir más allá de las penas judiciales. "Tiene que ser así: además del castigo formal en el sistema judicial, estamos diciendo: ‘No tienes lugar aquí’", afirmó.

La aún mandataria -que además en este mandado ha sido víctima de un atentado, en 2024- ha resistido las reiteradas demandas de Trump de anexionarse Groenlandia, un territorio autónomo danés que Washington considera estratégico por razones de seguridad nacional. Sin embargo, el costo de la vida, la inmigración y el medio ambiente son el centro de la campaña porque son las materias que afectan al día a día.

En Nuuk, la capital de Groenlandia, la campaña ha despertado un interés inusual, con unos 20 candidatos en competencia. La ministra de Empresas de Groenlandia, Naaja Nathanielsen, candidata del partido de izquierda IA, afirma que el temor a que Estados Unidos haga realidad la anexión de la isla ha sido central en la campaña. "Dado que Estados Unidos ha mostrado tal agresividad, hay un mayor interés en impulsar la narrativa groenlandesa en el Parlamento danés", explica a France 24. Sin embargo, los principales partidos políticos de Groenlandia coinciden en su objetivo de lograr la independencia de Dinamarca.

La televisión pública DR y la semipública TV2 difundirán sus sondeos a pie de urna al cierre de los colegios electorales. Se espera que el recuento de votos finalice en torno a la medianoche.