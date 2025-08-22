Rusia lanza el considerado peor ataque desde la cumbre de Alaska y fuerza a los cazas de la OTAN a actuar

Restos del nuevo misil de Rusia con los que atacó la ciudad ucraniana de Dnipro en una imagen de archivo

La cumbre de Alaska celebrada entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, tenía como objetivo llegar a un acuerdo sobre el rumbo del conflicto en la guerra de Ucrania. Sin embargo, lo cierto es que el líder ruso ha continuado perpetrando sus ataques, incluso con mayor intensidad.

De hecho, tal y como adelanta Mirror, el ejército de Putin ha utilizado uno de sus misiles y drones más pesados de su arsenal militar, llevando a la OTAN a desplazar a sus aviones de combate hacia Polonia. En total, Rusia empleó en su ofensiva más de 600 drones Shahed, docenas de misiles de crucero Kh-101 y Kalibr, y varios misiles balísticos Iskander-M.

El ataque costó, según estimaciones del mismo medio, cerca de 320 millones de libras esterlinas, lo que se traduce en 369.952.000,00 euros. El movimiento de la OTAN se produjo después de que en el este de Polonia cayese uno de los drones.

Según un comunicado citado por Mirror, "debido a la actividad de las fuerzas aéreas de largo alcance de la Federación Rusa que realizan ataques en territorio ucraniano, incluido el uso de misiles hipersónicos, aviones de la Fuerza Aérea y aviones aliados están operando en el espacio aéreo polaco".

La ofensiva rusa fue respondida por el ejército ucraniano, que terminó destruyendo una refinería de petróleo en Novoshakhtinsk (Rostov). Se estima que estos ataques han reducido la capacidad de producción rusa en un 13%, provocando además un incremento de los precios.