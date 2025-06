Washington aprieta a la OTAN para llegar al 5% del PIB en Defensa: "No puede ser y no será dependencia de EEUU"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha incidido este jueves en su exigencia a los aliados de la OTAN para que destinen el 5% del PIB al presupuesto de Defensa, tras avisar de que los miembros de la organización no pueden depender solo de los medios militares de Estados Unidos.

"La razón por la que estoy aquí es para asegurarme de que todos los países de la OTAN entienden que todos deben arrimar el hombro. Todos los países tienen que contribuir a ese nivel del 5% como reconocimiento de la naturaleza de la amenaza", ha afirmado en declaraciones junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a su llegada a la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas.

En este sentido, Hegseth ha hecho hincapié en que solo el "poder duro" es capaz de disuadir las amenazas de seguridad y que la OTAN no puede fiarlo todo a los recursos militares que aporta Estados Unidos, principal aliado del bloque.

"Estados Unidos está orgulloso de estar aquí, de estar con nuestros aliados, pero nuestro mensaje va a seguir siendo claro. Hay que lograr la paz a través de la fuerza, pero no puede ser dependencia. No puede ser y no será dependencia de Estados Unidos", ha avisado.

Hegseth ha señalado que Washington está preparado "para dar un paso adelante" pero ha reclamado que igualmente los aliados de la organización lo hagan, momento en el que ha agradecido el papel de Rutte por "mantener algunas de conversaciones difíciles pero necesarias" con los aliados para que eleven la ambición en la inversión militar.

Frente a las críticas de que Estados Unidos deja de lado a la OTAN, el jefe del Pentágono ha defendido que "nadie ha hecho más" por "restaurar" la OTAN como alianza que el presidente estadounidense, Donald Trump, apuntando que ha lanzado el debate sobre gasto militar y ha "hablado claro" sobre los compromisos en materia de inversión.

La reunión de este jueves está llamada a aprobar a los nuevos y ambiciosos objetivos de capacidades de la OTAN, que asigna una serie de medios y recursos militares a cada aliado. De esta forma el bloque militar entra en la recta final para la cumbre de La Haya del próximo 24 y 25 de junio en la que fijará la nueva meta de gasto que renueve el listón del 2%.

En este sentido, Rutte ha defendido el ejercicio interno de la OTAN para fijar los nuevos requisito de capacidades militares, apuntando que esto irá en paralelo con la renovación del listón de gasto que ha propuesto que llegue al 5% en 2032, con un 3,5% dedicado a inversión militar pura.

"A veces la gente está pensando que La Haya se discutirá un porcentaje del PIB para Defensa como si fuera algo caído del cielo. Eso no es cierto. Lo que decidiremos en La Haya se basa en lo que necesitamos en términos de capacidades duras. Por eso es tan importante que hoy decidamos los objetivos de capacidades", ha argumentado.

Así el exprimer ministro neerlandés ha ahondado en que el análisis responde a las carencias en materia militar que tienen los miembros de la organización y a la respuesta que tendrá que dar ante un escenario de seguridad más tensionado "dentro de tres, cinco o siete años". "Todas estas inversiones tienen que financiarse", ha resumido.

Autonomía estratégica e industria

El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha alineado con el jefe de la Alianza en su reclamación a los demás socios de que arrimen el hombro. El Elíseo explicó, en un comunicado publicado esta madrugada, que en un encuentro que mantuvieron este miércoles Macron y Rutte, esa fue la principal cuestión abordada de cara a la cumbre de La Haya.

El presidente francés detalló la visión de su país sobre ese punto, y sus "esfuerzos para reforzar la autonomía estratégica de Europa, su base industrial de defensa y el pilar europeo de la OTAN".

En las últimas semanas, Macron ha mostrado su intención de acelerar el incremento del gasto en defensa de Francia para pasar del 2 % del producto interior bruto (PIB) actualmente al 3,5 % a comienzos de la próxima década, lo que significaría duplicar la partida en volumen, pero sin grandes precisiones sobre la forma de hacerlo.

En su conversación, el jefe del Estado francés -según su gabinete- quiso recordar "el compromiso constante" de sus ejércitos, "que están entre los principales contribuyentes a la postura de disuasión y de defensa de la Alianza en su flanco este", es decir frente a la amenaza de Rusia.

A ese respecto, repitió que eso se hace con "la contribución específica de las fuerzas nucleares independientes de Francia".

Una forma de señalar que el armamento atómico francés forma parte del paraguas de protección de esa parte de Europa, pero con una gestión "independiente", en la que la toma de decisiones es francesa.

Macron y Rutte hablaron también de la guerra en Ucrania y señalaron "el rechazo ruso a prestarse de buena fe a los esfuerzos de una paz justa y duradera, iniciados en particular por el presidente estadounidense (Donald Trump) y apoyados por la parte ucraniana".

El presidente francés felicitó al secretario general por sus "esfuerzos" desde que llegó al cargo para reforzar "la defensa colectiva en la zona euroatlántica y renovar las vías y los medios en un contexto transatlántico que pide un mayor papel de los europeos". Una alusión a las exigencias planteadas por Trump.