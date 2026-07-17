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La tragedia de Venezuela sigue creciendo: ya son 4.930 los muertos por los terremotos y más de 21.000 personas viven en campamentos
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La tragedia de Venezuela sigue creciendo: ya son 4.930 los muertos por los terremotos y más de 21.000 personas viven en campamentos

Las autoridades suman otros 101 fallecidos al balance de los seísmos del 24 de junio, mientras continúan las réplicas y el Gobierno calcula que harán falta hasta 25.000 viviendas para los afectados.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Rescatistas realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Tanaguaneras, La Guaira (Venezuela)
Rescatistas realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Tanaguaneras, La Guaira (Venezuela)EFE

Tres semanas después del devastador doble terremoto que sacudió la costa norte de Venezuela, la tragedia continúa creciendo.

Las autoridades venezolanas elevaron este jueves a 4.930 el número de fallecidos, después de sumar otros 101 muertos al balance oficial de los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio.

Los datos fueron difundidos por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y reflejan que el país sigue inmerso en una de las mayores catástrofes naturales de su historia reciente.

Más de 16.000 heridos y casi 18.000 personas sin hogar

El último informe oficial mantiene en 16.740 la cifra de heridos y en 17.907 las personas que han perdido su vivienda a consecuencia de los terremotos.

Además, las autoridades aseguran haber atendido ya a 128.324 familias afectadas, mientras que 21.210 personas continúan viviendo en 107 campamentos temporales habilitados tras la emergencia.

La situación sigue siendo especialmente complicada en el estado de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por el desastre.

190 edificios colapsados

Los daños materiales siguen siendo enormes. Según el balance actualizado, los terremotos han afectado a 856 edificios, de los cuales 190 se derrumbaron completamente.

La reconstrucción se perfila como uno de los grandes desafíos para las autoridades venezolanas durante los próximos meses. De hecho, el Gobierno ha iniciado un censo biométrico para determinar cuántas viviendas será necesario construir y calcula que podrían hacer falta hasta 25.000 nuevas casas para atender a todos los damnificados.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tiene previsto entregar esta misma semana las primeras 200 viviendas destinadas a los afectados.

Más de 1.300 réplicas

La tierra tampoco ha dejado de temblar. Desde el 24 de junio se han registrado ya 1.308 réplicas, una cifra que mantiene en alerta a la población y dificulta la vuelta a la normalidad.

La más significativa de los últimos días se produjo el pasado viernes frente a la costa de La Guaira, con una magnitud de 3,9. Aunque no provocó daños relevantes, sí generó escenas de pánico y obligó a evacuar numerosos edificios por precaución.

Ante la magnitud de la crisis, el Parlamento venezolano aprobó esta semana una reforma legislativa destinada a acelerar la construcción de viviendas. La iniciativa busca facilitar la financiación y ofrecer mayores garantías jurídicas para impulsar lo que las autoridades han definido como un proceso "agresivo" de reconstrucción.

Mientras tanto, Venezuela sigue contabilizando víctimas y daños de una catástrofe que, tres semanas después, continúa dejando cifras estremecedoras y miles de familias pendientes de poder reconstruir sus vidas.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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