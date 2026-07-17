La tragedia de Venezuela sigue creciendo: ya son 4.930 los muertos por los terremotos y más de 21.000 personas viven en campamentos

Rescatistas realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Tanaguaneras, La Guaira (Venezuela)

Tres semanas después del devastador doble terremoto que sacudió la costa norte de Venezuela, la tragedia continúa creciendo.

Las autoridades venezolanas elevaron este jueves a 4.930 el número de fallecidos, después de sumar otros 101 muertos al balance oficial de los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio.

Los datos fueron difundidos por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y reflejan que el país sigue inmerso en una de las mayores catástrofes naturales de su historia reciente.

Más de 16.000 heridos y casi 18.000 personas sin hogar

El último informe oficial mantiene en 16.740 la cifra de heridos y en 17.907 las personas que han perdido su vivienda a consecuencia de los terremotos.

Además, las autoridades aseguran haber atendido ya a 128.324 familias afectadas, mientras que 21.210 personas continúan viviendo en 107 campamentos temporales habilitados tras la emergencia.

La situación sigue siendo especialmente complicada en el estado de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por el desastre.

190 edificios colapsados

Los daños materiales siguen siendo enormes. Según el balance actualizado, los terremotos han afectado a 856 edificios, de los cuales 190 se derrumbaron completamente.

La reconstrucción se perfila como uno de los grandes desafíos para las autoridades venezolanas durante los próximos meses. De hecho, el Gobierno ha iniciado un censo biométrico para determinar cuántas viviendas será necesario construir y calcula que podrían hacer falta hasta 25.000 nuevas casas para atender a todos los damnificados.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tiene previsto entregar esta misma semana las primeras 200 viviendas destinadas a los afectados.

Más de 1.300 réplicas

La tierra tampoco ha dejado de temblar. Desde el 24 de junio se han registrado ya 1.308 réplicas, una cifra que mantiene en alerta a la población y dificulta la vuelta a la normalidad.

La más significativa de los últimos días se produjo el pasado viernes frente a la costa de La Guaira, con una magnitud de 3,9. Aunque no provocó daños relevantes, sí generó escenas de pánico y obligó a evacuar numerosos edificios por precaución.

Ante la magnitud de la crisis, el Parlamento venezolano aprobó esta semana una reforma legislativa destinada a acelerar la construcción de viviendas. La iniciativa busca facilitar la financiación y ofrecer mayores garantías jurídicas para impulsar lo que las autoridades han definido como un proceso "agresivo" de reconstrucción.

Mientras tanto, Venezuela sigue contabilizando víctimas y daños de una catástrofe que, tres semanas después, continúa dejando cifras estremecedoras y miles de familias pendientes de poder reconstruir sus vidas.