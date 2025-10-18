EEUU lanza una de las amenazas a Rusia más directas hasta la fecha: "Tendrás que pagar"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron este viernes, en un encuentro en la Casa Blanca en tratar de "disminuir tensiones" con Rusia.

"El presidente tiene razón (...) y tenemos que detenernos donde estamos", declaró el ucraniano. "Esperamos que podamos terminar esto sin pensar en hachas de guerra", dijo por su parte el estadounidense.

A través de su red social, Truth Social, Trump afirmó tras la reunión que evitar las tensiones era clave y recalcó que pronto tendrá acercamiento directo con el líder de Moscú, Vladímir Putin, en Budapest.

Esta misma semana, por parte del Secretario de Defensa de Estados Unidos, llegó la declaración más crítica hacia Rusia de los últimos tiempos, algo que ha llamado la atención en la prensa finlandesa.

Pete Hegseth, advirtió este miércoles al Kremlin de posibles consecuencias si continúan sus acciones militares en Ucrania. "Si no hay camino a la paz en el corto plazo, entonces Estados Unidos, junto a sus aliados, dará los pasos necesarios para imponer un coste a Rusia por su continua agresión", afirmó, como recoge Ilta Sanomat.

"El Departamento de Guerra está preparado para desempeñar su papel, de una forma que solo Estados Unidos puede hacerlo", incidió. "La guerra debe terminar. Como le vimos hacer en Gaza y Oriente Medio, Trump sabe cómo forjar la paz, crear oportunidades en situaciones y escenarios en los que la paz parece lejana. Solo él tiene la capacidad para eso", recalcó Hegseth.

Como recuerdan en el citado periódico, anteriormente Hegseth ha llegado a suspender envíos de armas estadounidenses a Ucrania sin el conocimiento previo de Trump .

Según EFE, Hegseth también se refirió a la iniciativa de la OTAN de la Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania (PURL), con la que los aliados compran material militar estadounidense para enviarlo a Kiev.

Detalló que éstos han comprometido "más de 2.000 millones de dólares en asistencia de seguridad mediante PURL desde agosto".