Trump cumple su amenaza y asesta un nuevo golpe a Canadá con aranceles del 50% a la mayoría de sus productos

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la cumbre de la Alianza en Ankara, el 8 de julio de 2026.

Donald Trump ha firmado este lunes una orden ejecutiva con la que eleva al 50% los aranceles sobre la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá, en un nuevo episodio de la creciente guerra comercial entre ambos países. La medida entrará en vigor dentro de treinta días y afectará a la mayor parte de los productos canadienses, aunque mantiene exenciones para sectores estratégicos como la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado.

El nuevo gravamen se suma al régimen arancelario impuesto el pasado febrero, cuando la Administración republicana estableció un impuesto general del 10% sobre los productos canadienses tras la suspensión judicial de otros aranceles aprobados al amparo de leyes de emergencia.

La decisión llega apenas unos días después de que Trump amenazara públicamente a Canadá a través de su red social, Truth Social, donde culpó al Gobierno canadiense del humo provocado por los incendios forestales que durante el fin de semana afectó a varios estados del norte y el este de Estados Unidos.

El mandatario republicano acusó a Ottawa de no gestionar adecuadamente sus bosques y aseguró que la nube de humo había deteriorado la calidad del aire en territorio estadounidense con un coste "incalculable". Los incendios registrados este verano en las provincias de Manitoba, Saskatchewan y Ontario provocaron grandes columnas de humo que alcanzaron ciudades del Medio Oeste y del noreste de EE.UU., obligando a emitir alertas sanitarias por la mala calidad del aire.

La Casa Blanca apunta también al comercio

Más allá de esa polémica, la Casa Blanca justificó el endurecimiento de las medidas por lo que considera prácticas comerciales "perjudiciales" por parte de Canadá. Entre ellas cita las restricciones a la entrada de productos lácteos estadounidenses, los elevados aranceles sobre determinados productos agrícolas, la implantación de impuestos sobre servicios digitales y las represalias adoptadas por Ottawa frente a anteriores decisiones comerciales de Washington.

Además, la orden ejecutiva endurece las sanciones contra las empresas que intenten esquivar los nuevos gravámenes desviando mercancías a través de terceros países. En esos casos, los productos estarán sujetos a un arancel adicional del 40 %, una medida con la que la Administración Trump pretende cerrar posibles vías para eludir las restricciones comerciales.