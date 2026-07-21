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Trump cumple su amenaza y asesta un nuevo golpe a Canadá con aranceles del 50% a la mayoría de sus productos
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Trump cumple su amenaza y asesta un nuevo golpe a Canadá con aranceles del 50% a la mayoría de sus productos

El presidente de EE.UU. endurece la guerra comercial con su principal socio tras acusar a Ottawa de no gestionar correctamente los incendios forestales y de mantener prácticas comerciales "perjudiciales" para Washington.

Israel Molina Gómez
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El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la cumbre de la Alianza en Ankara, el 8 de julio de 2026.
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la cumbre de la Alianza en Ankara, el 8 de julio de 2026.FILIP SINGER / Pool via REUTERS

Donald Trump ha firmado este lunes una orden ejecutiva con la que eleva al 50% los aranceles sobre la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá, en un nuevo episodio de la creciente guerra comercial entre ambos países. La medida entrará en vigor dentro de treinta días y afectará a la mayor parte de los productos canadienses, aunque mantiene exenciones para sectores estratégicos como la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado.

El nuevo gravamen se suma al régimen arancelario impuesto el pasado febrero, cuando la Administración republicana estableció un impuesto general del 10% sobre los productos canadienses tras la suspensión judicial de otros aranceles aprobados al amparo de leyes de emergencia.

La decisión llega apenas unos días después de que Trump amenazara públicamente a Canadá a través de su red social, Truth Social, donde culpó al Gobierno canadiense del humo provocado por los incendios forestales que durante el fin de semana afectó a varios estados del norte y el este de Estados Unidos.

El mandatario republicano acusó a Ottawa de no gestionar adecuadamente sus bosques y aseguró que la nube de humo había deteriorado la calidad del aire en territorio estadounidense con un coste "incalculable". Los incendios registrados este verano en las provincias de Manitoba, Saskatchewan y Ontario provocaron grandes columnas de humo que alcanzaron ciudades del Medio Oeste y del noreste de EE.UU., obligando a emitir alertas sanitarias por la mala calidad del aire.

La Casa Blanca apunta también al comercio

Más allá de esa polémica, la Casa Blanca justificó el endurecimiento de las medidas por lo que considera prácticas comerciales "perjudiciales" por parte de Canadá. Entre ellas cita las restricciones a la entrada de productos lácteos estadounidenses, los elevados aranceles sobre determinados productos agrícolas, la implantación de impuestos sobre servicios digitales y las represalias adoptadas por Ottawa frente a anteriores decisiones comerciales de Washington.

Además, la orden ejecutiva endurece las sanciones contra las empresas que intenten esquivar los nuevos gravámenes desviando mercancías a través de terceros países. En esos casos, los productos estarán sujetos a un arancel adicional del 40 %, una medida con la que la Administración Trump pretende cerrar posibles vías para eludir las restricciones comerciales.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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