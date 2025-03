El enviado de Trump a Ucrania desvela el 'guion' que habían preparado a Zelenski en la Casa Blanca (y que salió mal)

El enviado especial de Donald Trump a Ucrania, Keith Kellogg, ha dejado una confesión sorprendente en relación a la visita de Volodimir Zelenski a la Casa Blanca.

En un evento del Consejo de Relaciones Exteriores, un think tank estadounidense, Kellogg ha cargado las culpas de la insólita bronca sobre el presidente ucraniano, al que ha responsabilizado, también, de las medidas adoptadas por Trump en su contra días después.

"Ellos se lo buscaron", ha señalado el 'hombre de Trump', ofendido por lo que considera que hizo Zelenski, "desafiar al presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval".

Más allá de las críticas, nada nuevo tras las lanzadas por Trump, J. D. Vance y numerosos otros miembros de la administración, Kellogg sí ha dejado un comentario llamativo en torno a dicho encuentro, como apunta Europa Press. El diplomático ha revelado una suerte de 'guion' que se había preparado para Zelenski en un encuentro previsto para firmar el acuerdo sobre tierras raras.

"Básicamente iba a ser, entras, hay un acuerdo sobre metales valiosos, lo firmas, almuerzas, hay una conferencia de prensa, sales, subes al escenario y ya te puedes ir", ha relatado sobre el plan de aquel día. Una "puesta en escena" que salió mal, como pudo contemplar, literalmente, todo el mundo.

Según Kellogg, ese plan tornó en "una conferencia de prensa muy combativa" que se prolongó casi una hora. "Nos tomó a todos por sorpresa", ha reconocido en su intervención en el think tank.

"No se negocia la paz en público (...) diciendo 'tienes que ponerte de mi lado y no del de los rusos'. Y no es que el presidente Zelenski no supiera que era eso lo que queríamos de ellos", ha añadido, recoge Europa Press, en unas críticas que llegan dos semanas después de que Kellogg se viera cara a cara en Kiev con él.

Al respecto de la suspensión del envío de armas e información de Inteligencia, Keith Kellogg considera que se ha hecho con el fin de forzar a los ucranianos a tomar la "vía diplomática" frente a la militar.