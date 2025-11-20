El jefe del Ejército francés pide al país que se prepare para "perder a sus hijos" en una guerra con Rusia "en tres o cuatro años"

Por si no se entendió bien lo que dijo hace unas semanas, eso de que Europa debía estar "preparada para un choque con Rusia dentro de tres o cuatro años", ahora el jefe del Estado Mayor francés (el líder del Ejército de Francia, vaya), Fabien Mandon, ha ido un paso más allá en la retórica belicista. "Tenemos todo para disuadir a Moscú, lo que nos falta es la fortaleza para aceptar hacernos daño para defender a la nación. Si el país falla porque no está dispuesto a aceptar perder a nuestros hijos, [...] entonces estamos en riesgo", espetó Mandon durante un encuentro ante alcaldes franceses.

El mensaje no deja lugar a reinterpretaciones metafóricas, pero, por si acaso: el líder de las Fuerzas Armadas francesas quiere que las familias del país estén dispuestas a que sus hijos vayan a la guerra, pudiendo incluso morir, para frenar un hasta ahora hipotético ataque ruso contra Europa, más allá de Ucrania.

Las palabras de Mandon, que suponen un escalón más en el discurso que acompaña al ingente rearme europeo (Francia aspira a gastar 64.000 millones de euros en Defensa en 2027, el doble que hace diez años), han provocado la reacción inmediata de la izquierda francesa. "¿Dónde está el presidente Macron? ¿Por qué lo permite?", se preguntó en redes sociales Jean-Luc Mélenchon, quien aseguró estar en "total desacuerdo con las declaraciones". "No le corresponde [a Mandon] invitar a alcaldes ni a nadie a preparativos bélicos que no ha decidido nadie: ni el presidente, ni el Gobierno, ni el Parlamento", censuró el histórico líder francés.

De igual modo, el grupo parlamentario de La Francia Insumisa tildó sus palabras como "inaceptables". "Al repetir públicamente estos escenarios bélicos y dramatizarlos hasta el punto de mencionar la pérdida de niños, el jefe del Estado Mayor de la Defensa se extralimite en sus funciones. [...] Uno de los principios fundamentales de la República es que la autoridad militar está estrictamente subordinada a la autoridad política. [...] Tales declaraciones públicas, que involucran al país en un escenario belicista, no tienen cabida en este contexto", escribieron en un comunicado.

Pero no solo la izquierda, contraria en Europa al rearme, ha rechazado las palabras del jefe del Ejército, también la derecha y la extrema derecha se han opuesto. "Quieren sacrificar a nuestros hijos en una guerra suicida contra Rusia, es completamente delirante", señaló Nicolas Dupont-Aignan, presidente del grupo Debout la France en declaraciones recogidas por Le Figaro. Incluso la extrema derecha de Reagrupamiento Nacional, el partido de Marine Le Pen, ha acusado a Mandon de "extralimitarse". "No tiene autoridad para alarmar al pueblo francés con declaraciones alarmistas que no se corresponden con la postura oficial del país", escribió en redes Sébastien Chenu, vicepresidente de la formación, desde la que, sin embargo, sí proponen el regreso del servicio militar.

Hasta ahora, el presidente francés, Emmanuel Macron, no ha opinado nada con relación a las declaraciones de su jefe del Ejército, a quien nombró el pasado mes de julio. Ya entonces, Mandon aseguró que su misión al frente de las Fuerzas Armadas francesas era prepararlas para una guerra directa con Rusia en esos tres o cuatro años.