El Kremlin asegura que Putin no tiene intención de viajar a Estambul: "Hay que esperar al resultado de las negociaciones"

Vladímir Putin no tiene planes de viajar a Estambul, donde tienen que comenzar hoy unas negociaciones directas entre delegados de Rusia y Ucrania. El presidente ruso deja su posible viaje a Turquía en el futuro resultado de los contactos directos.

"Hay que esperar al resultado de las negociaciones", ha afirmado el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Además, ha agregado que "todos están dispuestos a hacer el esfuerzo máximo para que estas sean productivas".

En cuanto a la posible reunión entre Putin y el líder estadounidense, Donald Trump, en los próximos días en Estambul, Peskov ha asegurado que "aún no se están llevando a cabo preparativos para los próximos días".

A la vez, ha admitido que desconoce si finalmente Ucrania enviará una delegación a las negociaciones de este jueves, pero no pone plazos para que acuda a la cita en Estambul. "No sabemos si los negociadores ucranianos aparecerán. La parte rusa está preparada y espera en Estambul", ha insistido Peskov. De este modo, aseguró que los delegados rusos llevan esperando a sus interlocutores "desde la mañana" del jueves, pero los ucranianos "aún no están" allí.

A la pregunta sobre cuánto tiempo los delegados rusos esperarán a sus colegas ucranianos, el Kremlin pidió "no precipitarse". "Por el momento, no hay nada concreto", ha admitido Peskov acerca de la hora cuando podrían comenzar las negociaciones en Estambul.

Rusia anunció anoche a los integrantes de su delegación para las conversaciones en Estambul, que encabeza Vladímir Medinski, asesor presidencial ruso, quien ya presidió las negociaciones con Ucrania en 2022. Además, forman parte del equipo ruso un viceministro de Exteriores, un viceministro de Defensa y un alto cargo del Estado Mayor del Ejército ruso.

