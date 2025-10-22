El Kremlin responde a Trump tras la cancelación de su cita en Budapest: "Nadie quiere perder el tiempo"

Tensa relación entre Washington y Moscú. El Kremlin respondió este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el aplazamiento de la cumbre ruso-estadounidense en Budapest, que "nadie quiere perder el tiempo".

"Nadie quiere perder el tiempo. Ni el presidente Trump ni el presidente Putin", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria, después de que el mandatario estadounidense asegurara que no quiere "perder el tiempo" con "una reunión inútil".

La Casa Blanca confirmó este martes que el encuentro entre Trump y Putin previsto en Budapest para finales de octubre no tendrá lugar en un "futuro inmediato".

El anuncio llegó tras una llamada mantenida entre el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y también días después de un bronco encuentro en la Casa Blanca entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que el líder estadounidense trató aparentemente de que Kiev aceptara las condiciones de Moscú para un alto el fuego.

No obstante, Trump es optimista ante la posibilidad de que concluya la guerra: "Creo que Putin quiere que (la guerra) termine, y creo que Zelenski quiere que termine y yo pienso que va a terminar".