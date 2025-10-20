A grito limpio: Trump avisa a Zelenski de que, si no acepta las condiciones de Putin, será destruido

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibe al de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca, en Washington, el 17 de octubre de 2025.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que Rusia destruirá su país si no acepta las condiciones de Moscú para poner fin a la guerra, según informó esta pasada noche el diario Financial Times (FT).

Trump lanzó esa advertencia durante el encuentro que mantuvo con Zelenski el pasado viernes en la Casa Blanca para pedir más armamento, en concreto misiles Tomahawk, en una reunión que este medio calificó de "volátil".

El FT, que cita fuentes conocedoras de los detalles, asegura ahora que ambos líderes llegaron a enzarzarse en un "intercambio de gritos" y que el mandatario republicano estuvo "maldiciendo constantemente". No es lo que pareció, de inicio, cuando parecía totalmente superada la estampa del 28 de febrero pasado, cuando el republicano dejó en evidencia al ucraniano delante del mundo entero, en su comparecencia ante los medios en el Despacho Oval. Entonces, lo culpó hasta de empezar esta guerra, pese a la clara invasión rusa desde febrero de 2022.

Las fuentes del diario sostienen que Trump apartó con malos modos mapas del frente de guerra ucraniano, instó a Zelenski a que entregue toda la región del Donbás al presidente ruso, Vladímir Putin, y le habló de los argumentos presentados por el líder del Kremlin en una conversación telefónica del día anterior.

Tras la reunión del viernes, el presidente ucraniano declaró a los medios que tanto él como Trump coincidían en la necesidad de "disminuir tensiones" con Rusia, aunque no descartaron tampoco posibles ataques. Zelenski explicó que dialogaron sobre temas clave como "posiciones en el campo de batalla, capacidades de largo alcance y defensa aérea", así como de "perspectivas diplomáticas".

También respaldó en Washington la postura de Trump respecto a la cuestión del armamento, si bien no descartó que sigan esperando la posibilidad de contar con los Tomahawk.

A puerta cerrada, según el Financial Times, el presidente estadounidense le dijo a Zelenski que estaba perdiendo la guerra y que "llegaba a un acuerdo o se exponía a la destrucción". "Si (Putin) quiere, te destruirá", señaló al diario británico una fuente europea. Otras tres fuentes del viejo continente con información sobre la reunión confirmaron que Trump pasó gran parte del encuentro "sermoneando" a Zelenski, "repitiendo los argumentos de Putin sobre el conflicto e instándolo a aceptar la propuesta rusa".

Zelenski expresó después su decepción y consideró que los líderes europeos no son "optimistas, sino pragmático a la hora de programar los siguientes pasos", agregó el FT.

¿Cita en Hungría?

En las últimas horas, Zelenski ha expresado su disposición a reunirse de nuevo con Trump y, también, con el presidente ruso, Putin, aprovechando el encuentro que ambos tienen previsto mantener en Budapest.

Para el ucraniano, Putin es un "terrorista", aunque ha expresado su interés en un encuentro cara a cara. "Si queremos realmente tener una paz justa y duradera necesitamos a las dos partes de esta tragedia. ¿Cómo se va a llegar a ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros", ha argumentado en una entrevista con la cadena ABC grabada el viernes y emitida este domingo. Por eso, al ser preguntado por si intentaría estar en Budapest, Zelenski ha explicado que le dijo a Trump que "estoy listo".

"Putin es parecido, aunque más fuerte que Hamás", ha añadido Zelenski al comentar las posibilidades de que Trump logre un acuerdo en Ucrania como el que ha conseguido para parar la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. "La guerra es más grande y el Ejército ruso es el segundo más grande del mundo y por eso es necesaria más presión", ha argumentado.

Así, ha reclamado la entrega de misiles estadounidenses de largo alcance Tomahawk para poder atacar objetivos más lejos dentro del territorio ruso. "Es bueno que el presidente Trump no haya dicho 'no', pero hasta hoy no ha dicho 'sí'", ha explicado Zelenski.

Zelenski ha subrayado que "no estamos perdiendo la guerra y Putin no está ganando" y ha atribuido el incremento de los ataques aéreos rusos a que Rusia está en una "posición débil" en el campo de batalla.

A la pregunta sobre la posibilidad de ceder territorios para poner fin a la guerra, Zelenski ha advertido de que "si queremos parar esta guerra e ir a las negociaciones de paz urgentemente, por la vía diplomática, tenemos que quedarnos donde estamos, no darle más a Putin". Las negociaciones de paz deben desarrollarse sin violencia, "no bajo los misiles y los drones".