El mundo arde pero a Trump le preocupa la revista 'Time': "Me han borrado el pelo"

El presidente Donald Trump luce su cabello ante sus correligionarios en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Oxon Hill, en febrero de 2018.

El presidente estadounidense, Donald Trump, es conocido por su populismo, sus excentricidades y, también, por su pelazo rubio. Como mucho, le hace la competencia el exprimer ministro británico, Boris Johnson. El republicano ha demostrado con frecuencia lo orgulloso que está de su tupé, en pie a sus 79 años, así que no le ha gustado un pelo que le toquen el ídem o, por lo menos, que no se lo luzcan como a él le gustaría.

Así que en mitad de un mundo que arde, el mandatario ha ido a quejarse esta madrugada precisamente de que la revista Time lo haya llevado a su portada, pero borrando, denuncia, su cabello. Una imagen "realmente mala", se lamenta.

"Time escribió un artículo relativamente bueno sobre mí, pero la foto puede que sea la peor de todos los tiempos. Me han borrado el pelo y han puesto algo flotando sobre mi cabeza que parecía una corona, pero extremadamente pequeña. ¡Muy raro!", indicó en su red, Truth Social.

El líder republicano señaló que nunca le ha gustado que le tomen fotografías desde un ángulo bajo y subrayó que esta imagen en concreto "es realmente mala" y merece que se llame la atención al respecto: "¿Qué están haciendo y por qué?, concluyó.

La revista muestra al presidente desde abajo, en un contrapicado, de perfil, mirando al horizonte, con americana azul, camisa blanca y corbata roja, los colores de la bandera estadounidense. La parte frontal del pelo parece difuminada por los efectos de la luz, pero no es un borrado. Su cuello destaca, con más arrugas de lo que suele apreciarse en posturas menos forzadas, y eso lo destacan algunos tuiteros como "peor" que el problema del pelo, porque destaca más su edad, algo que Trump siempre trata de relativizar, y más aún ahora se que se acumulan los desatinos y empieza a surgir cierto debate al respecto.

Pero ya sabemos que Donald Trump siente auténtico amor por su pelo. Hasta el punto de que ha firmado una orden ejecutiva para mejorar la presión del agua porque, dice, por razones ambientales se había reducido y eso hacía que lavarse como a él le gusta fuera complicado. "Me gusta ducharme bien para cuidar mi hermoso cabello... Tengo que estar de pie en la ducha 15 minutos hasta que se moja. Es ridículo", defendió.

A quien aún crea que lleva peluquín, los tuiteros, ante esta crisis de estado, les recuerdan que un día se dejó desordenar el pelo por el cómico Jimmy Fallon, al que ahora odia profundamente. Y parecía de verdad.

"El líder que Israel necesitaba"

El texto de Time, en realidad, halaga el rol del presidente en el cese del conflicto en Gaza, del que este lunes se firmó el plan de paz: "Su triunfo", dice la portada, mientras que el exprimer ministro israelí Ehud Barak (1999-2001) escribe un artículo titulado "El líder que Israel necesitaba". Pocas cosas tan agradables de leer.

Trump viajó este lunes a Israel y Egipto. En el primer país habló ante el Parlamento y se reunió con familiares de rehenes israelíes, y en el segundo copresidió la llamada Cumbre de la Paz, en la que se firmó el acuerdo que estipula el fin de los dos años de guerra.

"He conseguido mucho en Israel y Egipto. Mucho trabajo, pero no lo querría de otra manera. ¡Fue una experiencia como ninguna otra!. Ahora, todos esos grandes países que han luchado tanto y tan duro por la región deben unirse y ¡HACER EL TRABAJO!. Gaza es solo una parte. La parte más importante es: ¡PAZ EN ORIENTE MEDIO!", apuntó igualmente en Truth Social.