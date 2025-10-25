El servicio de rescate se desentiende, el dueño no sabe qué hacer así que este barco lleva medio hundido en el puerto desde hace dos años

Ver en plena calle un coche medio destartalado mientras va acumulando polvo durante días en una plaza de aparcamiento codiciada por muchos es algo relativamente normal. Lo que hasta entonces no se había visto tanto es su versión náutica, como ha ocurrido en Finlandia.

Desde hace dos años una embarcación permanece atracada en la orilla del lago Inari, ubicado en la parte septentrional de Laponia, al norte del Círculo polar ártico. Este barco se encuentra medio hundido desde entonces, lo que ha provocado el asombro de transeúntes y lugareños, que ven cómo permanece ahí días tras días ante la inacción del propietario, según ha publicado el medio Yle.

El propietario es Jarmo Niiniaho, un residente de Virta, que declaró al periódico finlandés por teléfono que adquirió la embarcación hace tres años a un conocido. "Es culpa mía haber vagado tanto por mi zona el otoño pasado. Luego llegó el invierno y el barco se quedó allí", dijo refiriéndose al segundo mayor lago de Finlandia en extensión y al sexto de Europa.

Niiniaho dijo que había intentado vaciar el barco en varias ocasiones, pero que debido a un pequeño agujero en el costado se vuelve a hundir una y otra vez. También ha señalado que ha intentado que una empresa local lo levante. "Están muy ocupados en esta época del año y no quería molestarlos. Sin embargo, ahora estoy pensando en soluciones para finalmente sacar el barco", agregó.

Mientras, el gerente de rescate del Servicio de Rescate del Área de Bienestar de Laponia, Harri Paldanius, ha informado de que el principal responsable de levantar el barco y de reparar cualquier daño es el propietario. Este debe ser el encargado, según ha agregado, de contratar a una empresa competente para el izado y, si el barco está asegurado, la compañía aseguradora podrá reembolsar los gastos según las condiciones contratadas.

Esto se debe a que, según ha remarcado Paldanius, el servicio de rescate solo participa en la prevención de daños ambientales, no en las operaciones de rescate. Mientras, el propietario ha tenido que hacer un llamamiento en Facebook para advertir de que la embarcación no está abandonada, sino que es suya.

"He enviado un mensaje diciendo que el propietario es conocido y que no lo he dejado tirado intencionadamente", explicó. Además, confirmó al medio que "no estará allí durante todo el invierno". "Voy a recogerlo y llevármelo a casa como sea. Ya verá días mejores. Niiniaho asegura que el barco también se puede reparar siempre que se seque primero.