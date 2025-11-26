El Supremo francés confirma la condena a Sarkozy por la financiación de la campaña de 2012
La sentencia impone seis meses de prisión, que podrán cumplirse en arresto domiciliario.
El Tribunal Supremo de Francia ha ratificado este miércoles la condena contra el expresidente Nicolas Sarkozy por la financiación irregular de su campaña electoral de 2012. La sentencia impone seis meses de prisión, que podrán cumplirse en arresto domiciliario.
Se trata de la segunda condena firme que recibe el exmandatario tras su etapa en el Elíseo (2007-2012). En diciembre del año pasado, Sarkozy ya había cumplido pena por corrupción y tráfico de influencias, tras una sentencia definitiva del Supremo en otro caso.
-Noticia en amplaición-