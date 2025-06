El Tribunal sorprende al retirar la multa de más de 400 euros a un conductor que aparcó ilegalmente en una estación de carga de coches eléctricos

El Tribunal Administrativo de Hamburgo dictó una sentencia sobre las circunstancias en las que es lícito remolcar un vehículo frente a una estación de carga eléctrica que ha sorprendido en Alemania, según ha publicado el medio agrarheute.com.

Un hombre aparcó su coche de combustión en una estación de carga para coches eléctricos, pero esta no estaba en uso. A pesar de esto, el vehículo fue remolcado y el hombre tuvo que pagar 472,10 euros. Había cuatro señales en la plaza de aparcamiento afectada: la señal de tráfico 314 (Estacionamiento), número 7 del Anexo 3 del Artículo 42, Párrafo 2 del Reglamento de Circulación (StVO), y tres señales adicionales que indicaban coches eléctricos, "en carga" y "1 hora", según ha explicado el medio.

El conductor del vehículo apeló la notificación de la tarifa y argumentó que su vehículo no obstruía el tráfico, sino que estaba estacionado. Contrariamente a lo que afirmaba el demandado, no había ninguna estación de carga en dicho estacionamiento, ya que esta había sido retirada hacía más de un año y aún no se había instalado una nueva.

El demandante adjuntó fotos a su reclamación, las cuales, según él, demuestran que no había ninguna estación de carga en el estacionamiento desde donde fue remolcado. Las fotos adjuntas muestran una estación de carga con un cartel que dice: "Estamos impulsando la transición del transporte. Pronto se construirá aquí una nueva estación de HPC. Una vez conectada a nuestra red eléctrica, podrá cargar aquí a 150 kW".

El Tribunal Administrativo de Hamburgo confirmó la infracción de tráfico: un vehículo con motor de combustión interna no puede estacionarse en una plaza reservada exclusivamente para vehículos eléctricos "durante el proceso de carga". Ni siquiera un coche eléctrico habría podido estacionarse allí, ya que no habría podido cargarse debido a la falta de conexión eléctrica y, por lo tanto, no habría cumplido los requisitos de la señal adicional.

Sin embargo, el factor decisivo fue que el tribunal consideró que el remolque era desproporcionado. Esto se basó en el artículo 14, párrafo 1, frase 2, de la Ley de Hamburgo para la Protección de la Seguridad y el Orden Público (HmbSOG). Según esta, las medidas para evitar el peligro, como asegurar el vehículo mediante remolque, solo pueden adoptarse si son necesarias y adecuadas.