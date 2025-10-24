En Alemania hacen las maletas para irse en otoño a este destino español: "Sol, playas vacías y cerveza por dos euros"

Garachico, en el norte de Tenerife, en las islas Canarias, uno de los pueblos más bonitos y tradicionales del archipiélago.

Tenerife se ha convertido en uno de los destinos turísticos preferidos de los británicos, así como de los alemanes, que destacan su bien clima, sus playas y sus precios económicos, especialmente en otoño. De hecho, la ciudad se ha consolidado como uno de los destinos más populares de Canarias a nivel internacional.

"Las playas están agradablemente vacías, el coste de vida se mantiene asequible y las delicias culinarias, como el pescado fresco o una cerveza fría por solo 2€, son asequibles en todas partes", señala el periódico alemán Merkur.

"No solo destaca por sus precios asequibles y mucho sol: la diversidad de sus paisajes, desde las tranquilas playas de Costa Adeje hasta las impresionantes rutas de senderismo del Parque Nacional del Teide, hacen de la isla un destino otoñal verdaderamente único", agrega el diario, que destaca la "diversidad" de la isla.

"Las islas Canarias cautivan por su diversidad paisajística y cultural. Costa Adeje y Los Cristianos se encuentran entre las zonas vacacionales más populares, con playas de arena fina e infraestructura de primera clase. Playa del Duque y Playa Fañabé son especialmente populares, ideales para amantes del sol y familias", afirma.

Para aquellos que busquen un ambiente más relajado, recomienda la Playa de Tejita, mientras que para los amantes de la naturaleza aconseja visitar el volcán del Teide, pues "ofrecen vistas espectaculares de la isla y el mar".

Finalmente, la publicación destaca los precios asequibles que se pueden encontrar allí durante esta época del año. "Hay vuelos directos desde numerosos aeropuertos europeos desde poco más de 50 euros, y muchas aerolíneas ofrecen tarifas asequibles para quienes reservan con poca antelación. Especialmente en otoño, cuando termina la temporada alta", sentencia.

Junto con Tenerife, el diario alemán también recomienda otros destinos para visitar en otoño, como Creta (Grecia), Algarve (Portugal), Sicilia (Italia) o Marrakech (Marruecos), los cuales aconseja por su gastronomía, sus precios o sus buenas temperaturas.