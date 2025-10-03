En Reino Unido destacan el pez robot español cargado con sensores para impulsar la sostenibilidad en las piscifactorías

Un pez robot desarrollado por el Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas (CIRTESU) de la Universitat Jaume I ha sido galardonado por su contribución a la sostenibilidad en la acuicultura y ha hecho que hasta en Reino Unido se hable de ello.

Este robot, diseñado para inspeccionar redes de piscifactorías y transportar sensores subacuáticos, ha sido probado con éxito en entornos reales, con el objetivo de mejorar el mantenimiento de las instalaciones submarinas.

La última fase del proyecto se llevó a cabo en PortCastelló, donde investigadores conectaron este pez robot a un robot de superficie a través de un sistema inalámbrico, como parte de un experimento realizado para probar la tecnología en condiciones del mundo real.

Durante las pruebas, el robot demostró ser bueno al navegar y realizar tareas como la inspección visual de las redes, la detección de daños y el control de la acumulación de algas.

Este pez robot ha sido reconocido como el mejor avance en automatización marina en España, tras recibir un premio en la conferencia del Comité Español de Automatización en Cartagena el pasado mes de septiembre.

Su diseño, basado en aletas biomiméticas que imitan el nado de los peces reales, le permite moverse de manera más estable y eficiente que los robots con hélices convencionales. Además, está equipado con un sistema de sonar para detectar fallos en las cámaras y un sistema de comunicación umbilical que lo mantiene conectado con el equipo de superficie.

Los avances obtenidos durante las pruebas en el puerto son solo el principio de un ambicioso proyecto que podría llevar a la creación de robots capaces de realizar reparaciones en las redes de las piscifactorías, lo que abriría nuevas posibilidades para la automatización en este sector.