Unrompehielos nuclear ruso se dirige al Polo Norte a través del hielo marino, en vista aérea desde un helicóptero, en una imagen de archivo.

Rusia mantiene abiertas sus rutas marítimas en el Ártico, sin éxito. El Kremlin ha desplazado sus ocho rompehielos nucleares para mantener abiertas estos trayectos por mar. Fue en noviembre cuando, en unas declaraciones recogidas por Euromaidan, el CEO del gigante de Energía nuclear rusa, Rosatom, Alexey Likhachev, anunció en noviembre que el despliegue comenzaría este mes.

Tal y como reza el medio de comunicación, la movilización llega en un momento en el que un hielo inesperadamente grueso ha bloqueado el acceso a terminales clave de exportación internacional: vías fluviales que conectan los yacimientos petrolíferos y gasíferos siberianos con el océano Ártico. A pesar de los grandes esfuerzos por llegar a los yacimientos, la mayoría de buques se queda por el camino.

De este modo, y según los datos consultados por el periódico, el crudo se ha desplomado hasta 43,52 dólares por barril (unos 37 euros en la conversión actual), su precio más bajo desde que comenzó la guerra con Rusia. Además, mientras tanto, los ingresos por exportaciones cayeron a 11.000 millones de dólares en noviembre (más de 9.000 millones de euros), es decir, 3.600 millones menos que hace un año.

Estas limitaciones de la Marina rusa quedaron más que claras cuando el buque GNL Buran realizó cuatro intentos fallidos entre el 2 y el 7 de diciembre de alcanzar la terminal petrolítica en el Ártico. El hielo marino en el Golfo de Ob alcanzó los 50 centímetros de espesor en medio de temperaturas que descendieron por debajo de -20 °C, "más temprano e impenetrable que en años anteriores".

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación, Tom Sharpe, un exoficial de la Marina británica, calificó el despliegue como "impresionante". "Esta movilización demuestra lo vital que se ha vuelto el acceso marítimo al los polos rusos y lo desesperado que está Putin por mantenerlo abierto". El Kremlin "necesita ese petróleo y gas para sostener su economía de guerra".

Además, las sanciones occidentales contra las empresas rusas han ralentizado la construcción de nuevos rompehielos, mientras que algunos de sus mejores buques se encuentran al final de su vida útil. Las cuentas son contundentes: precios a la baja, ingresos en caída, costes en aumento y un salvavidas ártico que se congela cuando Moscú más lo necesita.