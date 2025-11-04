Que hablen de ti aunque sea 'Trump': el presidente abraza a un "mal demócrata" para evitar que un "comunista" musulmán gobierne Nueva York

Ya lo dice el dicho: que hablen de ti aunque sea mal. Esta frase, atribuida a mil padres, entre ellos gente como Oscar Wilde o Salvador Dalí, ha vuelto a hacerse famosa gracias a Donald Trump. Porque, en su desenfrenada campaña para evitar que el candidato demócrata Zohran Mamdani se convierta en alcalde de Nueva York, Trump ha llamado a votar al independiente y de pasado demócrata Andrew Cuomo. Al que pone 'fino', dicho sea de paso.

Pero Trump lo tiene claro: "Prefiero a un 'mal demócrata' antes que un comunista, como define a Mamdani, el rupturista candidato, musulman y de ascendencia ugandesa, algo que inquieta enormemente al 47º presidente de EEUU ante las elecciones de este martes.

Per se, esto ya sería llamativo; sin embargo, lo más curioso es que Trump ha pasado de apoyar a su propio candidato, a la baza republicana, Curtis Sliwa, absolutamente hundido en las encuestas, hasta el punto de afirmar que un voto para él sería "un voto para Mamdani".

De paso recomienda a su 'compañero' de filas que se quite la boina, porque "luciría mucho mejor". En la campaña, se ha visto al aspirante conservador llevando una boina roja que, parece ser, no le ha deparado mucha popularidad... algo que sí parece tener Mamdani, lanzado en las encuestas.

El joven demócrata encabeza los sondeos con varios puntos de ventaja sobre el veterano Cuomo y con Sliwa hundido en la tercera posición, aunque con un porcentaje de voto que podría cambiarlo todo si los republicanos obedecen a su jefe.

"Te guste o no Andrew Cuomo, no tienes opción. Debes votar por él y esperar que haga un trabajo fantástico. Él es capaz, Mamdani no", ha escrito Trump en sus redes sociales.

En un razonamiento parecido al hecho ante las elecciones legislativas en Argentina, Trump ya ha dejado caer que si Mamdani gana en Nueva York, "es muy improbable que contribuya con fondos federales, más allá del mínimo indispensable" a su "querida ciudad natal". A su juicio, con el aspirante musulmán, NY "no tiene ninguna posibilidad de éxito, ni siquiera de sobrevivir". "Con un comunista al mando, la situación solo puede empeorar, y no quiero, como presidente, seguir malgastando dinero".

Cuomo, que ejerció como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano en el Gobierno de Bill Clinton a finales de los 90, fue muchos años después gobernador de Nueva York durante una década (2011-2021), hasta que renunció bajo acusaciones de acoso sexual.

No abandonó el Partido Demócrata pese al escándalo y se lanzó a la campaña por la alcaldía de Nueva York aún como miembro de la formación. Tras perder las primarias ante Zohran Mamdani en junio, cambió de planes y optó por la vía de la independencia.