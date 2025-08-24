Este país de Europa anuncia un paso clave hacia la explotación del mineral que fascina a todos: "Su valor aumenta día a día"

En plena transformación del orden geopolítico mundial, la Comisión Europea anunció a finales de marzo tres objetivos estratégicos en Rumanía con el objetivo de atajar la dependencia en materiales críticos, sobre todo de China. Estos objetivos permitirán el resurgir del yacimiento de grafito más grande de Europa, cerrado hace 21 años.

Se trata de la de Baia de Fier, ubicada en el condado de Gorj, y en la que Rumanía ha dado ahora un paso importante al obtener ya la licencia para retomar su explotación, según anunció esta semana el ministro de Economía del país, Radu Miruță. Ahora buscan la mejor oferta, según ha explicado el político en Antena 3 CNN.

"Nuestro país cuenta con la tecnología necesaria para explotar el grafito y con personal experto, pero no disponemos de la tecnología para transformarlo en grafeno mediante exfoliación", ha apuntado el medio rumano. Ahora, el ministro de Economía ha anunciado que también obtendrán esta teconología, "ya que el grafito de nuestro país tiene el mayor grado de pureza de toda Europa", ha apuntado.

Para recuperar la mina se invertirán 200 millones de euros de fondos europeos. Baia de Fier se encuentra actualmente en ruinas, pero antes de su cierre se extraían 40.000 toneladas al año de un mineral del que cada vez hay más dependencia, por lo que su valor "aumenta día a día", según ha remarcado el ministro. El grafeno se obtiene del grafito, actualmente utilizado en la construcción de paneles solares y baterías, pero que también supone un recurso importante para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

"La mayor batalla será por el control de la inteligencia artificial. Y el límite de la inteligencia artificial no son las grandes empresas ni el dinero, sino los recursos minerales, porque está hecha de algo. Ese algo es muy raro y ese algo solo se encuentra en Rumanía en un lugar: el grafito de Baia de Fier. En Europa se encuentra en pocos lugares y de peor calidad que el nuestro", aseguró el ministro de Economía al medio rumano.