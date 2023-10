Este es el puesto de Israel como potencia militar en el ranking mundial

El Estado de Israel está en guerra. Así lo ha confirmado en el día de hoy su presidente Benjamin Netanyahu tras el ataque realizado por el grupo palestino islamista Hamas durante la mañana del sábado, que pilló por sorpresa a la inteligencia y fuerzas militares israelíes y se ha cobrado ya sus primeras 22 víctimas mortales y más de 300 heridos.

Desde Gaza, los palestinos han lanzado más de 5.000 cohetes y han logrado infiltrar en el territorio controlado por Israel a varios grupos de milicianos de las Brigadas de Al Qasam, el brazo armado de Hamas.

Según han apuntado varios medios locales, en estos momentos hay unos sesenta milicianos palestinos que están llegando a Israel y se encuentra en al menos 14 lugares distintos.

Puesto en el ranking

En este sentido y teniendo en cuenta la escalada de violencia y agresiones que tendrán lugar a partir de hoy y tras la declaración de Netanyahu afirmado que el país se encuentra en "estado de guerra", es necesario conocer en qué punto se encuentran las fuerzas militares israelíes y cuáles son sus capacidades a la hora de enfrentar el conflicto -que hasta hoy parecía encontrarse en un período de tregua- con Palestina.

Para ello, la web especializada Global FirePower establece una clasificación acerca de la posición que ocupa cada país en cuanto a capacidad militar. Este ranking, que lo completan 145 países, sitúa al país israelí en la posición número 18, con un índice de alimentación de 0,2757.

75 años del Estado de Israel: el retorno a la "patria ancestral" que cambió Oriente Medio Una resolución de la ONU permitió partir en dos la Palestina del Mandato Británico. Una declaración de independencia se respondió con una guerra. Y hasta hoy.

Este índice establece numéricamente el potencial de cada país, siendo 0,0000 una calificación perfecta. Israel lleva ocupa este puesto desde el 19 de enero de este año. Además hay que recordar que el Estado de Israel es una potencia nuclear aunque no esté registrada como tal al no formar parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

¿Cuáles son las mayores potencias militares del mundo?



De esta forma, se puede considerar que el potencial militar de Israel es uno de los punteros del mundo, ya que se encuentra en el top-20, gracias, en gran parte, a la colaboración de EE.UU con Jerusalén, siendo uno de sus países predilectos.

Entre los países que encabezan esta lista se encuentran EEUU, seguida por Rusia, China, India y Reino Unido, que cierra el top 5.